Pourquoi Tim Cook ne veut pas produire l’iPhone aux États-Unis

Depuis des années, beaucoup se demandent : pourquoi Apple ne fabrique pas ses iPhones directement en Amérique ? Après tout, ce serait bon pour l’emploi, l’image, et ça ferait plaisir à pas mal de monde, surtout côté politique. Mais Tim Cook, le boss d’Apple, a une vision bien à lui sur la question, et elle est loin d’être juste une histoire de coût.

La vraie raison : l’automatisation avant tout

En fait, Tim Cook l’a dit lui-même : pour produire l’iPhone aux États-Unis, il faudrait d’abord que tout soit automatisé. Pas juste un peu, mais vraiment à fond. Aujourd’hui, la production dépend encore énormément de la main-d’œuvre humaine, surtout en Chine où les usines comme Foxconn peuvent mobiliser des milliers de personnes en un rien de temps. Cook explique que tant qu’on n’aura pas des robots capables de faire tout ce boulot, ce sera compliqué de rapatrier la production.

Il y a aussi un truc que pas mal de gens oublient : les usines américaines n’ont pas du tout la même expérience pour assembler des smartphones à la chaîne. Même si on voulait embaucher plein de monde, ça ne suffirait pas. Il manque le savoir-faire, les réflexes, et toute la logistique qui va avec.

Le savoir-faire chinois, c’est pas juste une question de prix

On pense souvent que si Apple fabrique en Chine, c’est juste parce que c’est moins cher. Mais en vrai, c’est aussi (et surtout) parce que là-bas, ils ont développé des compétences hyper pointues pour fabriquer des appareils comme l’iPhone. Les ouvriers savent s’adapter super vite aux changements, ils sont formés pour réagir à la moindre modification technique, et les fournisseurs sont juste à côté.

Transférer tout ça aux États-Unis, c’est pas juste une question de déménager des machines. Il faudrait aussi former des milliers de personnes, créer tout un écosystème industriel, et ça, ça prendrait des années, voire plus.

Tim Cook : pragmatique avant tout

Au final, Tim Cook ne ferme pas la porte à une production américaine. Il dit même que si un jour l’automatisation permet de fabriquer des iPhones aussi bien qu’en Chine, il sera le premier à le faire. Mais pour l’instant, c’est pas possible. Les robots ne sont pas encore assez performants, et la chaîne logistique américaine n’est pas prête.

En attendant, Apple continue d’innover et d’investir aux États-Unis, mais pour la recherche et le développement, pas pour la production de masse. C’est un choix pragmatique, pas idéologique.