L’intelligence artificielle va-t-elle enterrer l’iPhone plus vite que prévu ?

Apple face à un tournant historique

À Cupertino, une prise de conscience gagne les rangs de la direction. D’après des confidences attribuées à Eddie Cue, l’un des poids lourds d’Apple, l’intelligence artificielle ne se contente plus d’être un simple outil technologique : elle pourrait, à terme, bouleverser en profondeur l’usage du smartphone tel qu’on le connaît.

Le scénario n’a rien de fantasque. Dans moins de dix ans, selon certaines projections internes, l’iPhone — fleuron de la marque depuis 2007 — pourrait devenir un produit du passé. Une hypothèse qui pousse déjà Apple à revoir sa stratégie de long terme.

Vers une interaction sans écran ?

Les interfaces vocales, les agents conversationnels, les dispositifs portables : l’IA multiplie les canaux d’interaction plus naturels, plus fluides, parfois plus invisibles. Cette tendance pourrait rendre obsolètes les gestes auxquels on est tous habitués — swiper, taper, scroller — au profit d’une relation plus directe avec la machine, presque intuitive.

C’est dans cette logique que des projets comme le Vision Pro prennent tout leur sens. Apple investit sur de nouveaux supports, potentiellement capables de remplacer un smartphone dans certains usages quotidiens.

Un précédent à ne pas répéter

L’histoire de la tech est jalonnée d’entreprises devenues obsolètes pour n’avoir pas su sentir le vent tourner. HP, Nokia, Sun Microsystems… toutes ont pâti d’un excès de confiance dans leur position dominante. Apple, qui connaît l’importance du timing, joue une carte plus prudente.

Mais entre lancer trop tôt une technologie immature, et réagir trop tard à un changement de paradigme, l’équilibre est délicat. L’exemple du Ai Pin, cet assistant sans écran lancé par Humane, en est la preuve : la promesse était ambitieuse, mais l’exécution semble prématurée.

Et maintenant ?

Apple n’a encore rien officialisé, mais les signaux sont là. L’iPhone n’est pas mort, loin de là. Il continue de générer des milliards de dollars et reste un pilier de l’écosystème Apple. Mais l’entreprise se prépare, en coulisses, à un monde où l’écran ne serait plus le centre de notre vie numérique.

Le futur ne sera peut-être pas un nouvel iPhone, mais un tout autre objet, plus intelligent, plus personnel, et surtout pensé pour un monde guidé par l’IA. Reste à savoir si Apple saura, une fois encore, devancer son époque.