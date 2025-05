Apple accusée de contourner la justice : des développeurs réclament des milliards

Le bras de fer entre Apple et les développeurs est loin d’être terminé. Cette fois, ce sont des accusations bien plus sérieuses qui tombent : la marque à la pomme est soupçonnée d’avoir volontairement contourné une injonction de justice. Et les développeurs veulent que ça se paye. Très cher.

Un contournement trop malin pour être honnête ?

L’histoire remonte à 2021, après le procès entre Apple et Epic Games. À l’époque, un juge avait ordonné à Apple de laisser les développeurs intégrer des liens externes dans leurs apps. Objectif : permettre aux utilisateurs de payer en dehors de l’App Store, sans passer par la fameuse commission de 30 %. Sur le papier, Apple s’est exécutée. En pratique ? C’est une autre histoire.

Depuis janvier 2024, la firme impose une nouvelle règle : si un achat est fait via un lien externe, elle prend quand même une commission de 12 à 27 %. Et en plus, elle impose aux développeurs un processus d’autorisation complexe, avec des formulaires et des règles techniques bien dissuasives. Bref, c’est autorisé… mais tellement verrouillé que presque personne n’en profite.

Les développeurs contre-attaquent

C’est Pure Sweat Basketball, une petite boîte derrière une app de coaching sportif, qui a lancé l’offensive. Mais elle est loin d’être seule. Le cabinet Hagens Berman, déjà bien connu pour avoir fait plier Apple par le passé, mène la charge. Et cette fois, ils veulent plus que des excuses.

La plainte réclame une compensation pour tous les développeurs américains qui ont vendu des produits in-app entre janvier 2024 et aujourd’hui. Selon eux, le manque à gagner se chiffre en milliards. Oui, avec un “s”. Parce qu’entre la commission imposée et les restrictions abusives, beaucoup de développeurs auraient tout simplement renoncé à utiliser la nouvelle option. Résultat : Apple continue de capter l’essentiel des revenus, malgré l’injonction.

Un contexte explosif

Ce n’est pas un cas isolé. En Europe, Apple est déjà dans le viseur du Digital Markets Act. Et les États-Unis commencent eux aussi à hausser le ton. Entre les régulateurs, les développeurs en colère, et les rivaux comme Epic qui continuent de mettre la pression, la marque commence à perdre le contrôle du récit.

Ce qui agace le plus ? La posture d’Apple. Officiellement, tout est conforme. Mais à chaque fois qu’une règle change, la firme trouve un moyen de reprendre la main. Une nouvelle condition ici, un formulaire là, un délai technique de plus. Ce jeu-là, les développeurs n’en veulent plus.

Et maintenant ?

La justice devra trancher. Mais si cette action collective aboutit, Apple pourrait se retrouver à devoir verser plusieurs milliards. Et pas sous forme de bons d’achat. De l’argent, du vrai. De quoi faire réfléchir, peut-être, sur la manière dont l’App Store est géré.

Pour l’instant, Cupertino garde le silence. Mais ce dossier pourrait bien relancer un débat plus large : est-ce qu’une plateforme comme l’App Store peut continuer à fixer seule ses règles, sans contrôle ? Les développeurs, eux, n’attendent plus la réponse. Ils la réclament, en justice.