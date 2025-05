Safari bientôt dopé à l’IA ? Apple y pense sérieusement

Apple ne veut pas passer à côté de la vague IA. Et cette fois, c’est son navigateur Safari qui pourrait évoluer. L’idée ? Intégrer de nouveaux moteurs de recherche boostés à l’intelligence artificielle, comme ChatGPT Search, Perplexity ou Claude. Rien n’est encore officiel, mais l’entreprise confirme y réfléchir activement.

Pas un remplacement, mais une ouverture

Ce n’est pas une révolution immédiate. D’après Eddy Cue, un des hauts responsables d’Apple, l’objectif ne serait pas de remplacer Google, mais de proposer d’autres choix. Safari permettrait aux utilisateurs de sélectionner un moteur de recherche basé sur l’IA, en plus de ceux déjà disponibles. Une manière d’accompagner les nouvelles habitudes, sans casser ce qui fonctionne.

Et ce n’est pas anodin. Aujourd’hui encore, Apple touche plusieurs milliards chaque année grâce à son accord avec Google, qui reste le moteur par défaut sur iPhone, iPad et Mac. Mais l’arrivée massive des outils d’IA générative pousse tout le monde à repenser les usages. Y compris Apple.

Les recherches classiques en recul

Pour la première fois, Safari aurait connu une baisse du nombre de recherches en avril. Ce chiffre n’a pas été publié officiellement, mais il aurait été évoqué lors d’un témoignage au procès antitrust entre Google et le gouvernement américain. Et selon Apple, cette baisse serait liée à la montée des outils IA qui permettent d’obtenir des réponses sans passer par une recherche classique.

C’est un signal fort. Si les utilisateurs changent de réflexe — en demandant directement à un chatbot plutôt que de taper une requête — les moteurs traditionnels deviennent moins indispensables. Et dans ce contexte, Safari ne peut plus rester un simple point d’entrée vers Google.

Entre ouverture et prudence

Apple avance sur ce dossier, mais sans précipitation. D’un côté, la firme observe ce qui se passe sur le marché. De l’autre, elle garde ses partenaires proches. Elle serait même en discussion avec Google pour intégrer Gemini, son modèle d’intelligence artificielle, dans ses prochains iPhones. L’idée n’est donc pas de rompre avec le modèle actuel, mais d’ajouter de la souplesse.

On sent que l’entreprise cherche à garder le contrôle. Elle ne veut pas laisser des outils comme ChatGPT devenir la seule alternative. En intégrant plusieurs moteurs, elle pourrait offrir plus de personnalisation tout en maintenant les utilisateurs dans son environnement.

Une expérience repensée ?

Si cette ouverture se concrétise, on pourrait voir Safari évoluer vers un usage plus conversationnel. Moins de liens, plus de réponses directes. Des suggestions contextualisées, des résumés automatiques de pages, ou encore des aides à la recherche plus naturelles. Ce serait un vrai changement dans l’expérience utilisateur, notamment sur mobile.

Apple pourrait dévoiler ses premières intentions dès la WWDC 2025, sa conférence annuelle prévue pour juin. Ce serait l’occasion de présenter une version de Safari qui s’adapte aux nouveaux usages, sans rompre avec ses principes de simplicité et de confidentialité.

Rien n’est figé pour l’instant. Mais une chose est claire : Apple ne compte pas rester spectateur face à la transformation des moteurs de recherche. Et Safari pourrait bien être la prochaine pièce sur l’échiquier.