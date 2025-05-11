Apple ne sortira plus tous ses iPhone en septembre, et c’est loin d’être anodin

Un lancement en deux temps, c’est nouveau

Jusqu’ici, c’était la routine : chaque mois de septembre, Apple dévoile toute sa nouvelle gamme d’iPhone d’un coup. Mais à partir de 2026, la marque pourrait bien changer la donne. L’idée ? Décaler les modèles standards — genre iPhone 18 ou 18e — au printemps, et réserver l’automne aux modèles Pro, ou même au futur iPhone pliant.

Ce ne serait pas juste un changement de date sur le calendrier. En coulisses, ça permettrait à Apple de lisser un peu ses pics de production, et d’éviter d’avoir à assembler tout le monde en même temps, ce qui, vu les volumes, devient un vrai défi chaque année.

Un calendrier, mais aussi une géo-stratégie

Un autre truc à retenir, c’est que cette nouvelle organisation va aussi avec un déplacement progressif des chaînes de montage. Les Pro resteraient en Chine — pas trop de surprise — mais les modèles classiques, eux, partiraient de plus en plus vers l’Inde. Apple mise gros sur ce pays depuis quelques années, et ce décalage de planning pourrait faciliter cette transition.

On parle pas d’un transfert total, pas tout de suite en tout cas, mais plutôt d’un équilibre plus fin entre les sites d’assemblage. Et en creux, ça réduit un peu la dépendance à la Chine, ce qui, en ce moment, n’est pas un luxe.

Le design aussi pourrait évoluer

Les rumeurs, elles, évoquent pas mal de changements côté iPhone 18 Pro : Face ID sous l’écran, caméra frontale décalée… bref, des modifs pas visibles à trois mètres, mais qui marqueraient quand même une nouvelle étape dans le look de l’iPhone.

Et au passage, un modèle pliant serait toujours en gestation. Lancement prévu pour fin 2026, si tout roule. Apple prend son temps, comme toujours, mais semble décidé à y aller sérieusement. D’après certains bruits de couloir, les prototypes tournent déjà en interne.

Rien d’annoncé officiellement pour l’instant. Mais en recoupant les indices, on voit bien que la stratégie d’Apple pour l’iPhone évolue. Et pas qu’un peu.