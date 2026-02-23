Internet en Algérie : 3 millions de foyers en fibre optique, un record continental

L’Algérie franchit un nouveau cap dans sa course au très haut débit : plus de 3 millions de foyers sont désormais raccordés à la fibre optique. De quoi hisser le pays en tête du continent africain, devant des concurrents de taille comme l’Afrique du Sud ou l’Égypte.

Difficile d’imaginer qu’il y a encore six ans, seuls 53 000 foyers algériens bénéficiaient d’une connexion FTTH. Aujourd’hui, le cap des 3 millions vient d’être franchi, selon les chiffres officiels communiqués par le ministère des Postes et des Télécommunications le 17 février dernier. Une progression qui donne le vertige : nous parlons d’une croissance de pas moins de 2 730 % en quatre ans seulement.

Cette montée en puissance s’est d’ailleurs particulièrement accélérée ces derniers mois. Si l’Algérie comptait 900 000 abonnés fibre en 2024, elle en affichait déjà 2,5 millions en septembre 2025. Autrement dit, 500 000 nouveaux raccordements en cinq mois. Le rythme s’intensifie, et ça se voit.

Un leadership africain qui n’est pas volé

Avec ces 3 millions de foyers connectés en FTTH, l’Algérie décroche officiellement la première place continentale. Devant l’Afrique du Sud, pourtant réputée pour ses infrastructures télécoms avancées, mais aussi l’Égypte, Maurice, la Côte d’Ivoire et le Kenya. Un classement qui en dit long sur les ambitions du pays en matière de transformation numérique.

Concrètement, cela signifie qu’Algérie Télécom a déployé pas moins de 265 000 kilomètres de câble fibre optique sur l’ensemble du territoire. Pour vous donner une idée, c’est l’équivalent de six fois et demie le tour de la Terre (et on ne plaisante qu’à moitié). La stratégie baptisée « Tout Fibre » vise d’ailleurs une généralisation complète à l’horizon 2027, avec l’abandon définitif du cuivre.

Les nouveaux projets AADL sont désormais systématiquement livrés avec la fibre pré-installée. Une approche qui évite les tracas ultérieurs et garantit aux nouveaux résidents un accès immédiat au très haut débit. Plutôt malin, tout de même.

Des offres qui cassent les prix (pour l’instant)

Pour accompagner cette montée en cadence, Algérie Télécom a dégainé une promotion particulièrement agressive : souscription à seulement 1 000 dinars avec modem optique gratuit, un mois offert à 1 Gigabit par seconde, et aucun frais d’installation. Les débits proposés grimpent jusqu’à 1,5 Gbps, de quoi satisfaire même les plus gourmands en bande passante.

Parallèlement, l’opérateur historique n’oublie pas la 4G avec un plan de 345 nouvelles stations de base réparties sur 44 wilayas. La première phase (195 stations) doit être bouclée avant mars 2026, la seconde suivra avec 150 antennes supplémentaires. L’objectif affiché : atteindre 7 millions de foyers connectés en internet fixe d’ici 2027.

Attention cela dit, cette dynamique impressionnante cache encore des zones d’ombre géographiques importantes. Et même si les tarifs actuels restent attractifs, reste à voir si cette politique tarifaire agressive se maintiendra une fois la concurrence définitivement distancée. En attendant, les utilisateurs et utilisatrices algériens peuvent profiter d’une infrastructure qui fait désormais référence sur le continent.