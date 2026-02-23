Ramadan 2026 : comparatif des meilleures offres internet Djezzy, Ooredoo, Mobilis et Algérie Télécom

À quelques jours du début du Ramadan 2026, les opérateurs algériens dégainent leurs offres spéciales pour séduire une clientèle plus connectée que jamais. Entre forfaits data explosifs et prix cassés sur la fibre, voilà de quoi alimenter vos soirées de streaming et vos discussions en famille.

Comme chaque année depuis maintenant une décennie, le mois sacré transforme les habitudes numériques des Algériens. Exit les longues journées au bureau, place aux retrouvailles familiales, aux séries marathon et aux appels vidéo avec la diaspora. Les opérateurs l’ont bien compris et sortent l’artillerie lourde pour capter cette demande saisonnière. Cette année, la bataille fait rage entre Ooredoo, Djezzy, Mobilis et Algérie Télécom, chacun promettant la meilleure connectivité pour accompagner vos iftar virtuels.

Ooredoo mise tout sur le prépayé éclair

L’opérateur orange a frappé fort dès le 22 février avec sa « Promo Ramadan 2026 », une gamme de forfaits prépayés pensée pour les gros consommateurs de data sur de courtes périodes. Le concept ? Des volumes généreux avec des durées de validité courtes, histoire de ne pas gaspiller vos dinar sur des gigas inutilisés.

L’offre d’entrée de gamme à 90 DA vous donne accès à 5 Go pendant 24 heures seulement. Pas mal pour un weekend intensif de visioconférence ou pour rattraper votre série préférée d’une traite. Le forfait intermédiaire monte à 190 DA pour 10 Go valables 72 heures (soit trois jours complets). Enfin, le haut de gamme propose pas moins de 30 Go pour une semaine complète à 490 DA.

Cette stratégie de forfaits « flash » tranche avec les offres traditionnelles du marché algérien, généralement calées sur des cycles mensuels. Attention cela dit : ces volumes peuvent fondre comme neige au soleil si vous partagez votre connexion avec toute la maisonnée. Pensez à surveiller votre consommation via l’application dédiée d’Ooredoo.

Djezzy joue la carte de la générosité avec ses forfaits « Net »

De son côté, Djezzy a opté pour une approche plus classique avec ses forfaits « Djezzy Net », mais les volumes proposés restent impressionnants. L’offre de base démarre à 500 DA pour 12 Go valables 30 jours complets. Un rapport qualité-prix honnête qui devrait séduire les utilisateurs modérés.

Les plus gourmands se tourneront vers le forfait à 1 000 DA qui double la mise avec 30 Go pour un mois. Mais c’est l’offre premium à 1 500 DA qui fait vraiment la différence avec ses 60 Go mensuels. De quoi tenir largement le choc même avec un usage intensif de YouTube, Netflix ou des plateformes locales comme Icflix (qui cartonne d’ailleurs pendant le Ramadan).

Le petit plus de Djezzy ? Un bonus data supplémentaire pour les utilisateurs qui activent leurs forfaits directement via l’application mobile. Une astuce marketing efficace pour pousser l’adoption de leur app, mais qui peut représenter quelques gigas de plus non négligeables. Reste à voir si cette data bonus sera clairement communiquée au moment de l’activation.

Algérie Télécom révolutionne la fibre et Mobilis joue la sécurité

Côté fixe, Algérie Télécom sort le grand jeu avec sa promotion Ramadan fibre qui pourrait bien changer la donne. L’opérateur historique propose carrément de l’Idoom Fibre à 1 000 Mbps pour seulement 1 000 DA (soit une symétrie prix-débit plutôt rare). Certaines zones peuvent même accéder à des vitesses de 1,5 Gbps, de quoi faire pâlir d’envie les abonnés européens.

Mais attention, ces tarifs s’accompagnent de conditions particulières. Les abonnés existants qui souhaitent upgrader leur ligne bénéficient de 7 à 30 jours gratuits selon le moment de leur souscription. Plus malin encore : le modem fibre optique passe de 7 000 à 2 500 DA, soit une économie substantielle de 4 500 DA. Pour couronner le tout, l’opérateur organise un tirage au sort quotidien avec 300 répéteurs WiFi à gagner chaque jour.

Du côté de Mobilis, on reste sur des valeurs sûres avec l’offre Twenty Premium à 2 500 DA. Ce forfait haut de gamme inclut les appels illimités vers tous les réseaux, 120 Go de data valables 30 jours, plus Facebook en illimité. Le vrai plus ? Après épuisement des 120 Go, vous bénéficiez d’un débit réduit gratuit jusqu’à 200 Go supplémentaires. Plutôt généreux pour les familles nombreuses qui partagent une même ligne.

L’opérateur mise également sur sa fameuse offre Revolution qui permet aux utilisateurs de personnaliser entièrement leur forfait. Pratique si vous avez des besoins très spécifiques (plus d’appels que de data, ou l’inverse). Malgré tout, cette flexibilité se paie parfois au prix fort comparé aux offres packagées de la concurrence.

En somme, cette bataille des forfaits Ramadan 2026 illustre parfaitement la maturité du marché algérien des télécoms. Chaque opérateur a trouvé sa niche : Ooredoo pour les consommateurs ponctuels, Djezzy pour les budgets mesurés, Algérie Télécom pour les accros à la fibre, et Mobilis pour ceux qui veulent tout, partout, tout le temps. Reste à voir si les réseaux tiendront le choc face à l’affluence des soirées ramadanesques.