Paiement en ligne en Algérie : les transactions explosent de 179% en 2025

Paiement en ligne en Algérie : les transactions explosent de 179% en 2025

L’Algérie vient de franchir un cap historique dans la digitalisation de ses paiements. Les transactions en ligne ont littéralement explosé de 179% en 2025, atteignant 145 milliards de dinars pour plus de 27 millions d’opérations.

Si vous pensiez encore que l’Algérie restait figée dans l’ère du « tout-cash », ces chiffres vont vous faire changer d’avis. Le montant global des paiements électroniques (terminaux, internet et mobile confondus) a bondi de 46% pour atteindre 939 milliards de dinars en 2025, contre 643,8 milliards l’année précédente. Une progression qui traduit une transformation profonde des habitudes de consommation des Algériens, d’ailleurs largement tirée par l’adoption croissante des services publics numériques.

Le paiement en ligne décolle enfin

L’évolution la plus spectaculaire concerne les paiements sur internet, qui affichent une croissance de pas moins de 179%. Avec 145 milliards de dinars échangés en ligne pour 27 millions de transactions, ce segment représente désormais une part significative de l’économie numérique algérienne. Cette explosion s’explique notamment par la démocratisation des achats en ligne et l’extension progressive des services administratifs dématérialisés.

Côté infrastructure, le parc de terminaux de paiement électronique (TPE) continue sa montée en puissance avec 78 774 unités déployées fin 2025, soit une hausse de 15,61% par rapport aux 68 140 terminaux de 2024. Le parc de cartes bancaires suit le mouvement avec 21,8 millions d’unités en circulation (un chiffre qui reste à contextualiser par rapport aux 45 millions d’habitants du pays).

2026 : l’année de l’interopérabilité mobile

Mais c’est surtout du côté du paiement mobile par QR code que les choses bougent. Le système DZMobPay, actuellement limité à 7 banques plus Algérie Poste pour 79 130 utilisateurs, va s’étendre à pas moins de 15 établissements bancaires d’ici la fin de l’année. Une expansion qui pourrait considérablement démocratiser cette technologie, encore confidentielle aujourd’hui.

Plus ambitieux encore, le GIE Monétique prévoit de déployer la technologie SoftPos avant la fin 2026. Cette innovation permettra de transformer n’importe quel smartphone équipé de la puce NFC en terminal de paiement (pratique pour les petits commerçants qui n’ont pas les moyens d’investir dans un TPE traditionnel). Attention cela dit, ces projets restent encore au stade d’annonces et il faudra voir si les délais seront tenus.

Reste à voir si cette dynamique parviendra à convaincre les derniers irréductibles du liquide. Car malgré ces chiffres encourageants, l’Algérie part de loin et rattrape encore son retard par rapport aux standards internationaux. De quoi faire du chemin, en somme.