Samsung Galaxy S25 Edge : lancement prévu le 13 mai 2025, un smartphone haut de gamme à découvrir

Le Galaxy S25 Edge, nouveau fleuron de Samsung, sera officiellement présenté le 13 mai 2025. Ce modèle haut de gamme se distingue par son design affiné, ses performances poussées et une stratégie de lancement plus discrète qu’à l’accoutumée. Mais son prix pourrait ne pas faire l’unanimité.

Design affûté et une fiche technique musclée

Avec ses 6,7 pouces de diagonale, l’écran du Galaxy S25 Edge conserve le format du S25+, mais gagne en finesse. Son châssis ultrafin et ses bords incurvés promettent une prise en main agréable, pensée pour un usage quotidien haut de gamme.

Sous le capot, on retrouve le tout nouveau Snapdragon 8 Elite épaulé par 12 Go de RAM. Les performances visent clairement les utilisateurs exigeants, amateurs de gaming mobile ou de multitâche intensif. Côté stockage, deux options : 256 Go ou 512 Go, sans possibilité d’extension via microSD.

Processeur : Snapdragon 8 Elite

Mémoire vive : 12 Go

Stockage : 256 Go ou 512 Go

Écran : AMOLED 6,7 pouces

Coloris : Titanium Silver, Jetblack, Icyblue

Un positionnement tarifaire audacieux

Proposé à 1 249 € en Europe, le S25 Edge dépasse de près de 100 € son homologue le S25+. Aux États-Unis, les prix pourraient flirter avec la barre des 1 000 $, selon les canaux de distribution. Ce tarif pourrait restreindre sa diffusion auprès du grand public.

Samsung semble parier sur une clientèle à la recherche d’un modèle exclusif, prêt à payer plus pour une finition soignée et des caractéristiques premium.

Un lancement en ligne sous le signe de la sobriété

Contrairement aux précédents modèles, le Galaxy S25 Edge ne sera pas dévoilé lors d’un événement Unpacked en direct. La marque opte cette fois pour une présentation 100 % numérique, confirmant une volonté de ciblage plus restreint.

Ce choix s’inscrit dans un contexte interne complexe : selon des sources proches du groupe, le décès soudain de Jong-Hee Han, figure clé de la division DX, aurait entraîné des ajustements en interne, repoussant le lancement initialement prévu en avril.

Entre raffinement technologique et stratégie de niche

Avec le S25 Edge, Samsung mise sur une équation subtile : réunir esthétique minimaliste et puissance de calcul, tout en jouant la carte de la rareté. Un pari risqué face à une concurrence toujours plus agressive sur le segment premium.

Rendez-vous dans un mois pour découvrir si ce modèle saura s’imposer comme une référence ou restera un choix de niche pour les passionnés de haute technologie.