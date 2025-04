iPhone 16e : un nouveau départ pour Apple ou un pas de côté ?

Apple abandonne l’iPhone SE et dévoile un tout nouveau modèle : l’iPhone 16e. Affiché à 719 €, il mêle design premium, puissance inédite et concessions stratégiques. Un tournant pour la marque à la pomme, qui cherche à séduire un public plus large sans renier ses standards.

Un format plus grand, mais toujours léger

Fini le format compact des anciens SE. L’iPhone 16e arbore un écran de 6,1 pouces, identique à celui de l’iPhone 14. Un changement radical qui améliore l’expérience visuelle, mais risque de dérouter les amateurs de petits formats. Bonne surprise : avec ses 167 grammes, il reste plus léger que l’iPhone XR.

Côté design, Apple pioche dans ses classiques : encoche de l’iPhone 13, châssis de l’iPhone 14, verre dépoli de l’iPhone 15. À cela s’ajoute le bouton Action du 15 Pro et un port USB-C, désormais imposé par l’Union européenne.

Une fiche technique qui rivalise avec les haut de gamme

Apple ne fait pas dans la demi-mesure. Sous le capot, l’iPhone 16e embarque la puce A18 gravée en 3 nm, épaulée par 8 Go de RAM. Résultat : un processeur 33 % plus rapide que l’A16, un GPU dopé de 6 %, et du ray tracing matériel pour les gamers.

Autre nouveauté : le modem cellulaire C1 conçu par Apple, censé réduire la consommation d’énergie de 25 %. Les premiers tests, notamment à Lyon, annoncent des performances dignes voire supérieures aux modems Qualcomm.

Des absences qui font tiquer

Tout n’est pas parfait. L’iPhone 16e ne propose qu’un unique capteur photo de 48 Mpx. Exit l’ultra grand-angle et le téléobjectif. Les amateurs de photographie mobile devront faire des compromis.

Autres absents : la recharge MagSafe et la puce Ultra Wideband (UWB). Résultat, moins d’options pour la recharge sans fil et une localisation moins précise pour les accessoires comme les AirTags. Enfin, il reste bloqué sur le Wi-Fi 6, alors que les standards 6E et 7 se généralisent.

Un iphone accessible… mais à quel prix ?

En remplaçant le SE, Apple rebat les cartes de son entrée de gamme. À 719 €, l’iPhone 16e est loin du tarif “abordable” des générations précédentes. Mais il propose une expérience fluide, une puissance de feu et un design soigné, proche des modèles premium.

Ce modèle vise clairement un public qui ne veut pas choisir entre prix et performances. Reste à voir si cette nouvelle stratégie séduira les habitués du SE… ou les poussera vers la concurrence Android.