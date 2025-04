Voici comment Gemini Live fait du Galaxy S25 le téléphone le plus intelligent jamais conçu

Samsung accélère dans l’intelligence artificielle embarquée. Sa nouvelle mise à jour Gemini Live, disponible gratuitement sur la série Galaxy S25, ajoute une dimension interactive inédite aux smartphones. Grâce à des fonctionnalités vidéo en direct, les utilisateurs peuvent désormais montrer leur environnement au téléphone pour recevoir des conseils personnalisés, en temps réel.

Un assistant qui voit ce que vous voyez

En maintenant le bouton latéral du smartphone, l’utilisateur active Gemini Live, un système d’assistance visuelle connecté. Concrètement ? Il suffit de pointer l’appareil vers une tenue, un coin de pièce ou une vitrine pour obtenir une suggestion adaptée. L’IA analyse l’image captée et formule une réponse via l’assistant vocal.

Ce dispositif est le fruit d’une collaboration entre Samsung et Google. Objectif : rendre l’interaction avec le téléphone aussi naturelle qu’un échange humain. « Ce tournant nous rapproche d’une interface qui comprend notre quotidien », résume Jay Kim, vice-président exécutif chez Samsung Electronics.

Des usages concrets : maison, mode, shopping

Gemini Live accompagne aussi l’utilisateur pendant ses achats en ligne. En projetant une page web à l’écran, le téléphone peut détecter les produits affichés et proposer des alternatives ou avis. Une manière fluide d’optimiser ses choix sans quitter la navigation.

Autre atout : la possibilité de filmer une scène de vie (un dressing, un bureau encombré, un coin déco) et de demander des recommandations pour l’organiser ou l’agrémenter. Le smartphone devient un coach visuel, capable d’interagir à la seconde.

Déploiement mondial et conditions d’accès

La mise à jour est déjà disponible dans plusieurs pays et concerne l’ensemble de la gamme Galaxy S25. Elle nécessite une connexion Internet et s’adresse aux utilisateurs majeurs (18 ans et +). Avec un DAS de 1,246 W/kg pour le Galaxy S25 Ultra, Samsung assure que la fonctionnalité respecte les normes européennes de sécurité.

En combinant vision assistée et interaction instantanée, le géant coréen entend offrir un smartphone qui comprend mieux son utilisateur. Une étape logique pour un constructeur qui mise sur l’IA contextuelle comme levier d’innovation durable.