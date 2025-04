Apple Vision Pro et visionOS 2.4 : cette fonction cachée boostée par Apple Intelligence va bouleverser votre quotidien

Apple a récemment lancé la nouvelle version de son système d’exploitation pour le casque Vision Pro, visionOS 2.4, qui intègre des fonctionnalités innovantes d’Apple Intelligence. Cette mise à jour promet d’améliorer l’expérience utilisateur grâce à des outils d’intelligence artificielle et de nouvelles applications immersives.

Une avancée significative avec Apple Intelligence

La mise à jour visionOS 2.4 introduit Apple Intelligence sur le casque Vision Pro, apportant des outils intelligents qui simplifient la communication et la création de contenu. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on retrouve des outils d’écriture capables de reformuler, corriger et résumer des textes dans diverses applications, telles que Mail et Notes. Les utilisateurs peuvent également exploiter le potentiel de ChatGPT pour générer du contenu de manière fluide et intuitive.

En plus des outils d’écriture, l’Image Playground permet de créer des images personnalisées à partir de thèmes et de descriptions textuelles. Cette fonctionnalité, intégrée dans des applications comme Messages, offre une expérience enrichie de création visuelle. À cela s’ajoute Genmoji, un outil innovant qui permet de créer des emojis uniques en décrivant simplement ce que l’on souhaite représenter.

Spatial Gallery et nouvelles expériences immersives

L’une des grandes nouveautés de visionOS 2.4 est le lancement de l’application Spatial Gallery, qui propose une collection de contenus spatiaux allant de l’art à la nature, en passant par le sport et le divertissement. Les utilisateurs peuvent découvrir des histoires captivantes et des panoramas immersifs, avec des mises à jour régulières de contenu provenant de marques iconiques et de productions originales d’Apple.

Le casque Vision Pro bénéficie également d’améliorations pour l’expérience utilisateur grâce à la nouvelle application Apple Vision Pro pour iPhone. Cette application facilite la découverte de nouvelles applications et contenus sans avoir à mettre le casque, rendant ainsi l’expérience utilisateur plus fluide et accessible.

Des fonctionnalités étendues pour une meilleure accessibilité

La mise à jour visionOS 2.4 apporte des améliorations notables au mode utilisateur invité, permettant un partage simplifié du casque avec des amis et la famille. Les propriétaires peuvent désormais activer ce mode depuis leur iPhone, offrant la possibilité de contrôler les applications accessibles aux invités. De plus, la fonction de mirroring via AirPlay permet de suivre ce que l’utilisateur invité voit, améliorant ainsi l’interaction et la démonstration des capacités du casque.

Enfin, visionOS 2.4 introduit de nouveaux contenus vidéo immersifs, comme le documentaire VIP: Yankee Stadium et Bono: Stories of Surrender, qui seront disponibles sur Apple TV+ et optimisés pour Vision Pro.

Une mise à jour stratégique pour Apple

Avec visionOS 2.4, Apple renforce sa position sur le marché des technologies immersives en intégrant des fonctionnalités d’IA avancées et en enrichissant l’écosystème Vision Pro. Ces innovations offrent une expérience utilisateur plus riche et plus personnalisée, tout en maintenant des normes élevées de confidentialité et de sécurité. La mise à jour est disponible dès maintenant pour les utilisateurs de Vision Pro dans plusieurs régions, marquant une étape importante dans l’évolution des dispositifs immersifs d’Apple.