Samsung Galaxy S25 Ultra : un raffinement qui touche à la perfection

Samsung revient en 2025 avec un nouveau porte-étendard : le Galaxy S25 Ultra. Finitions soignées, puce surpuissante, appareil photo affûté… Ce modèle vaut-il vraiment la peine d’abandonner un S23 ou un S24 Ultra ? Après quelques jours d’usage, voici ce qui change – et ce qui reste perfectible.

Design : plus fin, plus léger, plus pratique

Visuellement, peu de surprises. Le S25 Ultra conserve les grandes lignes du modèle précédent. Pourtant, à l’usage, les ajustements se font sentir : 8,2 mm d’épaisseur, 218 grammes seulement, et une prise en main bien plus agréable. Samsung a revu l’ergonomie sans toucher à l’immense dalle AMOLED de 6,9 pouces.

Le verre Gorilla Armor 2 remplace l’ancienne génération. Moins de reflets, plus de robustesse : l’écran est lisible même en plein soleil. Côté finitions, le S Pen est toujours logé dans le châssis, mais la connectivité Bluetooth disparaît, rendant certains usages – comme le déclencheur photo à distance – inaccessibles.

Épaisseur : 8,2 mm

Poids : 218 g

Protection : IP68 (eau et poussière)

Une puissance : toujours au sommet

L’écran OLED affiche une définition de 3120 x 1440 pixels avec un pic de luminosité à 2 356 nits. Même sous un soleil d’été, tout reste parfaitement lisible. Les couleurs sont éclatantes, le taux de rafraîchissement adaptatif reste fluide, jusqu’à 120 Hz.

À l’intérieur, la puce Snapdragon 8 Elite for Galaxy, couplée à 12 Go de RAM, fait des merveilles. Les jeux les plus gourmands tournent sans accroc, et le multitâche ne ralentit jamais le système. Le système de refroidissement revu limite les surchauffes, même après 30 minutes de jeu ou d’édition vidéo.

Performances clés

Processeur Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM 12 Go Stockage jusqu’à 1 To Refroidissement vapor chamber optimisé

Photo et autonomie : des choix discutables

Sur le papier, peu de nouveautés côté photo : toujours un capteur principal de 200 MP, un ultra grand-angle de 50 MP et deux téléobjectifs. Mais le traitement logiciel progresse. Les couleurs sont plus fidèles, les visages mieux exposés, et la netteté impressionne. En revanche, la photo de nuit reste perfectible face à certains concurrents chinois.

Côté batterie, le S25 Ultra reste à 5000 mAh. Cela suffit pour tenir une journée, même avec un usage soutenu. Mais la charge rapide plafonne à 45 W : un point faible face aux 80 ou 120 W proposés ailleurs.

Capteur principal : 200 MP

Batterie : 5000 mAh

Charge rapide : 45 W (USB-C)

Faut-il l’acheter ?

Le Galaxy S25 Ultra ne révolutionne pas la gamme, mais il affine chaque détail. Plus confortable, plus puissant, plus durable, il s’adresse à ceux qui veulent un Android haut de gamme sans compromis. Le tarif reste élevé, mais les prestations sont là.

Pour un possesseur de S22 ou plus ancien, le saut technologique est net. Pour les utilisateurs de S23/S24 Ultra, la tentation est plus faible – sauf à vouloir absolument le dernier mot en matière de puissance et d’affichage.