Samsung coupe le support du Galaxy S20 et ça pourrait bien vous poser problème

Samsung a officiellement mis fin au support logiciel du Galaxy S20, lancé en 2020. L’annonce, attendue mais symbolique, marque le terme d’un cycle pour ce modèle phare qui avait bénéficié de trois mises à jour majeures d’Android et de quatre ans de correctifs de sécurité.

Quelles versions sont concernées ?

La fin du support touche l’ensemble de la série : Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. Ces modèles ne figurent plus sur la page officielle des mises à jour de sécurité de Samsung. Concrètement, cela signifie qu’ils ne recevront plus ni correctifs de sécurité, ni patchs trimestriels.

Galaxy S20 : Android 10 à Android 13 (dernière mise à jour fin 2022)

Correctifs de sécurité trimestriels prolongés jusqu’en début 2024

Aucun suivi prévu au-delà

Et pour le galaxy s20 fe et la série note 20 ?

Ces modèles, sortis quelques mois plus tard, bénéficient encore de correctifs de sécurité. Samsung prévoit un support prolongé d’un à deux trimestres supplémentaires pour le Galaxy S20 FE et les Note 20/Note 20 Ultra. Après cette période, ils seront également retirés du programme de mise à jour.

Retour sur les innovations du galaxy s20

Le Galaxy S20 a marqué un tournant pour Samsung, notamment avec la version Ultra et son zoom numérique 100x. À l’époque, cette fonctionnalité symbolisait l’ambition du constructeur de repousser les limites techniques sur mobile.

Par ailleurs, le S20 inaugurait aussi une compatibilité 5G élargie, un écran 120 Hz fluide, et une caméra de 108 Mpx pour la version Ultra. Des atouts qui ont contribué à en faire l’un des smartphones les plus complets de sa génération.

Faut-il changer de téléphone ?

Si votre Galaxy S20 fonctionne encore correctement, rien ne vous oblige à le remplacer immédiatement. Mais l’absence de mises à jour représente un risque, notamment en matière de sécurité. Les failles non corrigées peuvent être exploitées sur des appareils non protégés.

Samsung met désormais en avant une nouvelle politique logicielle : jusqu’à 7 ans de mises à jour pour les modèles récents. Le Galaxy S25, attendu d’ici fin 2025, pourrait même bénéficier d’un support étendu jusqu’à Android 23, prévu pour 2032.