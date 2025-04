Samsung dévoile le Now Bar sur One UI 7 et change radicalement l’écran de verrouillage

Avec One UI 7, Samsung affine encore son interface en introduisant une nouveauté marquante : le Now Bar. Déployé en janvier sur la gamme Galaxy S25, cet outil permet d’afficher des informations en direct sur l’écran de verrouillage, à l’image des Live Activities d’Apple.

Ce changement s’inscrit dans une stratégie claire : enrichir l’expérience utilisateur sans nécessiter de déverrouillage, tout en renforçant l’intégration avec des applications tierces. Un virage ambitieux pour le constructeur coréen.

Un écran de verrouillage plus intelligent et plus utile

Le Now Bar affiche déjà des contenus issus d’applications comme Samsung Music ou Google Maps, directement sur l’écran verrouillé. Lecture en cours, trajets, alertes météo : tout est accessible d’un simple coup d’œil.

Mais la vraie nouveauté vient de son ouverture aux développeurs tiers. Selon ET News, des applis sud-coréennes comme Kakao T (taxis) ou Naver Sports (résultats en direct) seront bientôt compatibles. Une première étape avant un déploiement international.

Une interface repensée pour plus de fluidité

En proposant ces interactions sans déverrouillage, Samsung vise une expérience plus fluide et personnalisée. Le Now Bar permet par exemple de contrôler la musique ou de suivre un itinéraire sans quitter l’écran verrouillé. Un gain de temps, mais aussi de confort au quotidien.

Le déploiement de One UI 7 sur d’autres appareils Galaxy est prévu dans les prochains mois. La liste exacte des modèles compatibles reste à confirmer, mais la volonté d’unifier l’expérience à travers la gamme est claire.

Samsung muscle son écosystème face à Apple

Avec le Now Bar, Samsung ne se contente pas d’imiter iOS : il cherche à proposer une alternative crédible et personnalisable. L’intégration d’applications tierces marque une rupture avec l’approche plus fermée d’Apple, et pourrait séduire les utilisateurs avides de contrôle.

Cette évolution confirme la stratégie de Samsung : faire de One UI une interface mobile complète, fluide et adaptable. Et avec un écosystème Android en constante évolution, le pari du Now Bar pourrait bien s’imposer comme un standard dans les mois à venir.