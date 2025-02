Samsung Galaxy S25 : Une mise à jour logicielle qui divise

Alors que le Samsung Galaxy S25 fait ses premiers pas sur le marché, une mise à jour logicielle suscite déjà interrogations et critiques. En effet, bien que les utilisateurs puissent se réjouir de l’arrivée d’Android 15 et de One UI 7.0, certains aspects de cette mise à jour laissent perplexes. Que disent les détails de cette nouvelle version logicielle, et pourquoi suscite-t-elle autant de discussions ?

Un déploiement de mise à jour qui surprend

Samsung a récemment lancé les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra avec une mise à jour logicielle basée sur Android 15 accompagnée de l’interface utilisateur One UI 7.0. Bien que cette mise à jour apporte son lot de nouvelles fonctionnalités, elle inclut étrangement une mise à jour de sécurité datant de décembre 2024, omettant ainsi celle de janvier 2025. Cette absence interroge et laisse les utilisateurs en attente de précisions sur la sécurité à venir.

La taille de cette mise à jour a également de quoi surprendre. Avec un poids de plus de 24 Go, elle dépasse largement celle du Galaxy S24 Ultra qui n’était que de 14 Go. Cette différence peut s’expliquer par l’intégration de nouvelles technologies et fonctionnalités, mais elle soulève des questions sur l’optimisation de l’espace de stockage.

One UI 7.0 : des nouveautés qui divisent

La nouvelle version de One UI 7.0 apporte des changements significatifs à l’expérience utilisateur. Grâce à des fonctionnalités comme le « Now Bar » propulsé par l’intelligence artificielle, Samsung cherche à enrichir l’interaction de l’utilisateur avec son smartphone. Cette barre contextuelle propose par exemple des données pertinentes à l’utilisateur avant même qu’il ne les demande, comme des playlists de musique ou des propositions de commande Uber avant un vol.

One UI 7.0 se distingue également par sa capacité de personnalisation accrue, sans pour autant tomber dans le piège de la surcharge. Des options telles que des widgets d’écran de verrouillage supplémentaires et des panneaux de réglages rapides plus personnalisables sont désormais disponibles, offrant une expérience utilisateur plus fluide et adaptée aux besoins individuels. Pourtant, malgré ces innovations, certains utilisateurs estiment que l’interface de Samsung reste trop encombrée comparée à celle des appareils Pixel, connus pour leur simplicité et minimalisme.

Les défis de la sécurité et des mises à Jour

Un des points les plus discutés autour du lancement du Galaxy S25 est la gestion des mises à jour de sécurité. Samsung semble vouloir adopter une approche plus fluide avec des mises à jour transparentes, ce qui pourrait réduire les interruptions mensuelles liées aux patchs de sécurité. Cependant, le retard dans l’intégration des mises à jour de janvier laisse planer un doute sur la capacité de Samsung à suivre un rythme de mise à jour aussi ambitieux.

Avec des flagships plus anciens comme les Galaxy S24 et S23 qui doivent encore recevoir leurs mises à jour One UI 7.0, la question de la rapidité et de l’efficacité des déploiements futurs se pose. Samsung devra prouver qu’il peut maintenir un calendrier de mises à jour compétitif, surtout face à des concurrents comme Google avec ses Pixel, qui se veulent des modèles de réactivité en matière de sécurité.