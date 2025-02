One UI 7 et Android 15 : Samsung redéfinit la personnalisation et la sécurité

La dernière mise à jour de One UI 7, basée sur Android 15, est sur le point de transformer l’expérience utilisateur des smartphones Samsung Galaxy. En introduisant de nouvelles fonctionnalités tout en supprimant certaines options de personnalisation, Samsung cherche à offrir une interface plus sécurisée et optimisée. Que réserve réellement cette mise à jour, et comment les utilisateurs réagissent-ils à ces changements ?

Une personnalisation restreinte mais optimisée

La mise à jour One UI 7, qui accompagne Android 15, marque une rupture notable dans les options de personnalisation. Samsung a décidé de supprimer deux des quatre configurations possibles pour organiser les applications sur l’écran d’accueil : les options 4×5 et 5×5 ne sont plus disponibles, laissant uniquement les configurations 4×6 et 5×6. Pour certains utilisateurs, cette décision pourrait entraîner un désordre sur leurs écrans d’accueil suite à la mise à jour ou lors d’un transfert de données vers les nouveaux Galaxy S25.

Fort heureusement, Samsung propose une solution via son application Good Lock. Disponible exclusivement sur le Galaxy Store, elle permet de retrouver les anciennes dispositions grâce au module Home Up. Cette application offre une panoplie d’options de personnalisation, allant des animations d’écran aux mouvements des icônes, permettant ainsi de compenser la suppression des configurations d’origine.

Une sécurité renforcée sur Android 15

Android 15, sous l’interface One UI 7, met l’accent sur la sécurité et la confidentialité des utilisateurs. Samsung intègre la capacité de désactiver l’option qui réduit automatiquement la luminosité de l’écran lorsque la batterie atteint 5 %, donnant ainsi plus de contrôle aux utilisateurs sur leur appareil. Ce petit ajustement répond aux demandes des utilisateurs pour une gestion plus personnalisée de leur smartphone.

De plus, Android 15 introduit des fonctionnalités de sécurité avancées, comme le blocage du chargement d’applications douteuses et la possibilité de désactiver la connectivité 2G. L’outil « Identity Check » exige une authentification biométrique même en dehors des zones sûres, illustrant l’engagement de Samsung et Google à protéger les données sensibles des utilisateurs. Ces améliorations montrent à quel point la sécurité est devenue une priorité pour les fabricants de smartphones dans un contexte de menaces numériques croissantes.

Un déploiement progressif et stratégique

Samsung a confirmé que la mise à jour One UI 7 serait progressivement déployée sur l’ensemble de ses appareils Galaxy à partir du premier trimestre 2025. Les Galaxy S25 bénéficieront de cette interface dès leur sortie, tandis que les séries Galaxy S24 et S23 devront attendre quelques semaines supplémentaires. Cette politique de déploiement, bien que logique d’un point de vue stratégique, a suscité des frustrations parmi les utilisateurs des modèles haut de gamme, comme la série Galaxy Z Fold, qui se sentent parfois délaissés au profit des nouveaux modèles.

Ce retard dans la mise à jour des appareils pliables pourrait s’expliquer par la complexité technique de ces appareils, nécessitant des optimisations supplémentaires pour garantir une compatibilité parfaite avec Android 15. Toutefois, Samsung devra veiller à ne pas compromettre la fidélité de ses clients haut de gamme, qui attendent un service à la hauteur de leurs investissements.

Perspectives d’avenir pour Samsung

Alors que la mise à jour One UI 7 se déploie, Samsung se concentre déjà sur le développement d’Android 16, espérant éviter les retards rencontrés avec Android 15. L’introduction de mises à jour transparentes, qui permettent une installation en arrière-plan sans interruption pour l’utilisateur, marque un pas en avant vers une expérience utilisateur améliorée.

Bien que certains choix de personnalisation aient été restreints, Samsung compense par des innovations en matière de sécurité et de gestion des ressources. Les utilisateurs peuvent s’attendre à une interface plus sécurisée et optimisée, en ligne avec les attentes du marché actuel. Cependant, la marque devra rester attentive aux besoins de ses utilisateurs pour maintenir sa position de leader sur le marché des smartphones. La prochaine étape pour Samsung sera de prouver que ces changements valent l’attente et qu’ils s’inscrivent dans une stratégie à long terme bénéfique pour tous les utilisateurs.