Performances, autonomie, photo : le Pixel 9a tient-il tête au Pixel 9 ? La réponse va vous étonner

Google enrichit sa gamme avec deux nouveaux modèles : le Pixel 9 et le Pixel 9a. Si ces smartphones semblent proches sur le papier, leurs différences révèlent des ambitions bien distinctes. Design, puissance, autonomie : comparons point par point ces deux appareils pour mieux comprendre à qui ils s’adressent.

Un design familier, mais des détails qui comptent

Les deux smartphones arborent un écran plat aux coins arrondis, fidèle à l’esthétique Pixel. Le Pixel 9a est légèrement plus imposant (6,1 x 2,9 x 0,4 pouces) mais pèse moins (188 g) que le Pixel 9 (6,0 x 2,8 x 0,3 pouces pour 198 g). Un détail qui peut faire la différence en main.

À l’arrière, le Pixel 9 conserve la barre métallique iconique, quand le 9a opte pour une surface lisse avec un module photo discret. Côté matériaux, l’écart est net : Gorilla Glass Victus 2 pour le Pixel 9, Gorilla Glass 3 pour le 9a. Les amateurs de robustesse sauront quoi choisir.

Des performances calibrées pour chaque profil

Les deux modèles tournent avec la puce Tensor G4, conçue par Google. Toutefois, le Pixel 9 dispose de 12 Go de RAM, contre 8 Go pour le 9a. Résultat : une meilleure gestion du multitâche et une réactivité accrue pour les utilisateurs exigeants.

En connectivité, l’écart se creuse. Le Pixel 9 intègre le Wi-Fi 7 et la 5G mmWave, tandis que le 9a se limite au Wi-Fi 6E et à la 5G sub-6GHz. Pour profiter des débits les plus rapides, le choix est vite fait.

Autonomie XXL ou photographie de pointe ?

Surprise côté batterie : le Pixel 9a embarque une batterie de 5100 mAh, promettant plus de 30 heures d’utilisation. Le Pixel 9, avec ses 4700 mAh, se limite à une journée d’autonomie. Un atout pour les nomades qui cherchent l’endurance.

La photographie reste un terrain de jeu pour Google. Le Pixel 9 se distingue avec un capteur principal de 50 MP et des options vidéo étendues. Le 9a, avec son capteur de 48 MP, s’en sort bien, mais vise un usage plus classique. À noter : la qualité d’image reste excellente sur les deux, même en basse lumière.

Verdict : deux visions du smartphone selon Google

Le Pixel 9 vise les passionnés de technologie, avec ses performances de pointe et sa connectivité avancée. Le Pixel 9a, plus accessible, mise sur l’autonomie et un bon niveau de performance, pour séduire un large public. Un choix malin pour intégrer l’univers Google sans exploser son budget.

Avec ces deux modèles, Google couvre l’ensemble des besoins, sans compromis sur la qualité. Reste à savoir ce que vous attendez vraiment de votre smartphone.