RCS chiffré entre iPhone et Android : Apple déploie le chiffrement de bout en bout

RCS chiffré entre iPhone et Android : Apple déploie le chiffrement de bout en bout

Apple déploie enfin le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS échangés entre iPhone et Android. Cette fonctionnalité, testée dans iOS 18.4 bêta 2, marque une étape majeure dans l’interopérabilité sécurisée entre les deux écosystèmes.

Après des mois d’attente, la promesse d’Apple se concrétise. La firme de Cupertino avait annoncé en mars dernier qu’elle ajouterait le chiffrement de bout en bout au protocole RCS, et c’est désormais chose faite dans la deuxième bêta d’iOS 18.4. Une évolution qui vient combler l’un des derniers écueils de la communication interplateforme moderne, même si quelques limitations persistent.

Un chiffrement enfin universel

Concrètement, les utilisateurs d’iPhone sous iOS 18.4 bêta 2 peuvent désormais échanger des messages chiffrés avec leurs contacts Android via l’app Google Messages. Dans l’application Messages d’iOS, ces conversations apparaissent avec la mention « Message texte · RCS | [icône cadenas] Chiffré » au centre de l’écran. Du côté Android, l’icône de cadenas familier indique que la conversation est sécurisée, exactement comme pour les échanges entre appareils Android.

Cette implémentation s’appuie sur les spécifications du RCS Universal Profile de la GSMA, garantissant que personne d’autre que les correspondants ne puisse lire les messages durant leur transit. Apple a d’ailleurs collaboré directement avec l’association GSM pour intégrer cette couche de sécurité (un choix technique plutôt judicieux qui évite les écueils d’une solution propriétaire).

Pour activer cette fonction, il suffit de se rendre dans Réglages > Messages > Messagerie RCS et de s’assurer que « Chiffrement de bout en bout (Bêta) » est activé. L’option est activée par défaut, ce qui témoigne de la volonté d’Apple de généraliser cette protection.

Une stratégie tardive mais nécessaire

Il faut reconnaître qu’Apple accusait un retard certain sur cette question. Android propose déjà le chiffrement E2E pour les conversations RCS entre appareils Google depuis plusieurs années, et iMessage sécurise les échanges entre iPhone depuis plus d’une décennie. Cette lacune dans les communications mixtes iPhone-Android était devenue difficilement justifiable, d’autant plus que les volumes de ces échanges ne cessent de croître.

La stratégie d’Apple devient plus claire : plutôt que de maintenir artificiellement l’exclusivité d’iMessage comme avantage concurrentiel, la marque mise sur l’écosystème complet (iPhone, Mac, iPad, Apple Watch) pour fidéliser ses utilisateurs. Cette approche plus ouverte répond aussi aux pressions réglementaires européennes qui poussent vers plus d’interopérabilité.

Attention tout de même : cette fonctionnalité ne sera pas disponible dans la version finale d’iOS 18.4. Apple précise dans ses notes de développeur qu’elle arrivera « dans une future mise à jour iOS 26 », sans plus de précision. Le chiffrement E2E reste également limité à certains opérateurs et appareils durant cette phase de test.

Les bulles vertes persistent

Malgré cette avancée notable, Apple maintient sa distinction visuelle entre iMessage (bulles bleues) et RCS (bulles vertes). Une décision qui peut sembler anecdotique mais qui conserve un marqueur social important, particulièrement aux États-Unis où cette différenciation influence les habitudes d’achat des plus jeunes.

Cette implémentation du chiffrement RCS s’inscrit dans un iOS 18.4 particulièrement riche, qui introduit également des playlists générées par IA dans Apple Music et le support vidéo dans l’app Podcasts. Des nouveautés qui témoignent de la volonté d’Apple de rester compétitif face aux services Google et Spotify, tout en préservant son écosystème fermé là où c’est possible.

Reste à voir si cette ouverture sécurisée suffira à apaiser les critiques sur l’enfermement propriétaire d’Apple. En attendant, cette évolution constitue un pas significatif vers une messagerie vraiment universelle et sécurisée, même si elle arrive avec quelques années de retard sur la concurrence.

Sur le même sujet :