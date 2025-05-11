Le Galaxy Z Fold 7 veut devenir le pliable le plus fin jamais lancé

Samsung joue la carte de l’extrême finesse

Selon les dernières infos lâchées par Ice Universe, le Galaxy Z Fold 7 devrait afficher une épaisseur record. On parle de 3,9 mm une fois ouvert, et 8,9 mm une fois plié. C’est franchement plus fin que tout ce qui se fait en ce moment — et même que le modèle précédent, le Fold 6, qui tournait plutôt autour des 12 mm une fois replié.

En clair, Samsung viserait la première place sur le terrain du design. Mais forcément, ça soulève des questions côté solidité et autonomie. Pourtant, la rumeur insiste : la batterie resterait à 4400 mAh. Si c’est vrai, c’est propre.

Un format toujours plus grand

En plus d’être plus fin, le Fold 7 serait aussi légèrement plus grand. L’écran interne passerait à 8,2 pouces, contre 7,6 pour le modèle actuel. L’écran externe grimperait lui à 6,5 pouces. Pas énorme comme saut, mais suffisant pour ajuster un peu le ratio et peut-être offrir une expérience plus confortable.

Samsung semble vouloir élargir sans trop déformer, histoire de ne pas perdre en maniabilité. Et franchement, à ce stade, ils connaissent bien le sujet.

Une sortie en juillet, comme d’habitude

Le Fold 7 devrait être présenté lors du prochain événement Unpacked, probablement début juillet. Il sera accompagné, sans surprise, du Galaxy Z Flip 7. Pas encore de date officielle, mais le calendrier habituel ne devrait pas trop bouger.

Reste à voir si cette finesse record ne viendra pas avec un prix encore plus costaud. Ou un compromis caché. On connaît la chanson.