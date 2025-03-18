Découvrez pourquoi le Galaxy S23 et le Tab S10 révolutionnent l’expérience One UI 7 en bêta

Samsung a récemment élargi son programme beta One UI 7, maintenant accessible aux séries Galaxy S23 et Galaxy Tab S10. Cette mise à jour, qui fait suite au lancement de la version beta d’Android 15 pour les Galaxy Z Fold 6 et Flip 6, marque une avancée significative pour les utilisateurs d’appareils Samsung.

Pour le moment, le programme beta est disponible dans des pays sélectionnés via l’application Samsung Members. Voici les points clés à retenir :

La mise à jour beta pour le Galaxy S23 inclut le firmware ZYC3, pesant 4,7 Go, et intègre le patch de sécurité de mars 2025.

Le programme One UI 7 beta est actuellement limité à des pays tels que l’Inde, la Corée du Sud, les États-Unis et le Royaume-Uni.

Pour s’inscrire, les utilisateurs doivent accepter les conditions dans l’application Samsung Members et suivre le chemin : Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

Il est à noter que bien que l’installation de cette mise à jour ne devrait pas affecter les données personnelles des utilisateurs, certaines applications, notamment celles liées aux services bancaires, pourraient rencontrer des dysfonctionnements en raison du statut beta du logiciel.

Le programme One UI 7 s’étend aux tablettes Galaxy Tab S10

En parallèle, Samsung a également lancé la mise à jour One UI 7 beta pour les modèles Galaxy Tab S10 et S10 Ultra. Actuellement, cette mise à jour est disponible en Corée du Sud, mais sa disponibilité devrait s’étendre rapidement à d’autres régions.

En ce qui concerne les autres appareils, seul le Galaxy A55 reste en attente d’une mise à jour beta pour Android 15, qui devrait être disponible dans un avenir proche.

Cette initiative de Samsung souligne son engagement à fournir des mises à jour régulières, permettant ainsi aux utilisateurs de bénéficier des dernières fonctionnalités et améliorations de sécurité. Les retours des utilisateurs de la version beta seront cruciaux pour peaufiner la version finale prévue pour les appareils phares de l’année.