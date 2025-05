Les iPhone volés convergent vers un même lieu en Chine

Les vols d’iPhone se multiplient en Europe et aux États-Unis. Pourtant, ces appareils ne restent pas sur place. Une enquête du Financial Times révèle que nombre d’entre eux finissent leur course à Shenzhen, en Chine, dans un bâtiment bien connu des revendeurs : le Feiyang Times Building.

Un parcours de 6 000 kilomètres suivi grâce à Localiser

Sam Amrani, un Londonien, s’est fait dérober son iPhone 15 Pro alors qu’il consultait un message. Grâce à la fonction Localiser, il a pu suivre le trajet de son téléphone : d’un atelier de réparation à Londres jusqu’à Kowloon (Hong Kong), avant d’atteindre Shenzhen et le fameux immeuble.

Un marché de l’occasion aux origines douteuses

Le quatrième étage du Feiyang Times Building abrite un marché à ciel ouvert d’iPhone d’occasion, souvent en provenance d’Europe ou des États-Unis. Officiellement, il s’agit de modèles échangés ou retournés. Officieusement, c’est une plaque tournante du recel.

Un modus operandi bien rodé

Selon le Financial Times, l’immeuble est largement identifié sur les forums Apple et les réseaux sociaux. Des revendeurs interrogés sur place affirment ne pas savoir comment les appareils arrivent jusqu’à eux, malgré leur origine manifestement douteuse.

Les modèles verrouillés sont souvent démontés pour récupérer des composants fonctionnels comme les écrans ou les batteries. Même les appareils inutilisables trouvent preneur.

Le chantage via iMessage

Certains propriétaires reçoivent des messages d’intimidation via iMessage : « Si vous ne supprimez pas ce téléphone de votre compte, il sera vendu et piraté. Des gens pourront voler vos données ou contacter votre famille. »