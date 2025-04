iPhone 16e : son prix chute une nouvelle fois en ce début de semaine, une offre exceptionnelle qui affole les internautes

Proposé à 679 € sur Amazon durant la Fête des Offres de Printemps, l’iPhone 16e marque une rupture dans la stratégie tarifaire d’Apple. Ce modèle de 128 Go, normalement positionné en milieu de gamme, se rapproche désormais du budget des smartphones Android concurrents. De quoi faire réfléchir les amateurs d’iOS qui hésitaient encore à franchir le pas.

Puissance et fluidité au rendez-vous

Doté de la puce Apple A18 gravée en 3 nm et de 8 Go de RAM, l’iPhone 16e ne fait aucun compromis sur la performance. Les applications s’ouvrent instantanément, le multitâche est fluide, et les jeux les plus exigeants tournent sans accroc.

Son écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces garantit un contraste profond et une belle précision des couleurs, idéal pour le streaming ou la retouche photo.

Photo et sécurité : des choix assumés

La caméra principale de 48 mégapixels intègre un zoom 2x numérique efficace pour capturer des scènes en détail. Le mode Nuit a également été amélioré, tout comme la détection automatique des visages.

Apple abandonne ici le Touch ID au profit du Face ID, renforçant ainsi la cohérence de sa gamme. Un choix cohérent avec les usages actuels, même si certains nostalgiques du bouton d’accueil pourront tiquer.

Une autonomie solide et une 5g plus rapide

L’iPhone 16e gagne aussi en endurance. Apple annonce une batterie capable de tenir jusqu’à 20 heures en lecture vidéo, ce qui le place devant les anciens modèles non-Pro. La connectivité 5G, quant à elle, passe un cap grâce au nouveau modem C1, plus stable et moins énergivore.

Apple rend l’innovation plus accessible

À travers ce repositionnement tarifaire, la marque à la pomme envoie un signal fort : l’innovation ne doit plus être réservée au très haut de gamme. L’iPhone 16e partage de nombreuses technologies avec les modèles Pro, sans en adopter le prix.

Puce A18 (identique à l’iPhone 16 Pro)

Écran OLED avec True Tone

Apple Intelligence embarquée pour la photo, la dictée et Siri

Recharge rapide via USB-C

Faut-il craquer pour l’iphone 16e ?

Si vous cherchez un smartphone fiable, rapide et durable sans dépasser les 700 €, cette promotion est une belle occasion. En prime, Amazon propose le paiement en plusieurs fois sans frais, ce qui rend le modèle encore plus accessible.

L’iPhone 16e coche toutes les cases pour un usage quotidien fluide, avec une autonomie correcte, un bon appareil photo et un écosystème iOS complet. À ce tarif, il bouscule les codes du marché et pourrait bien devenir la nouvelle référence pour ceux qui veulent un iPhone… sans y laisser leur salaire.