Google pixel : Votre widget météo vous induit en erreur depuis des mois sans que vous le sachiez et voici enfin la solution à ce bug

Google pixel : Votre widget météo vous induit en erreur depuis des mois sans que vous le sachiez et voici enfin la solution à ce bug

Depuis plusieurs jours, des propriétaires de smartphones Pixel signalent un problème inattendu : les prévisions météo affichées sur l’écran de verrouillage et dans le widget À l’affiche ne sont plus à jour.

Le souci concerne tous les modèles récents, du Pixel 7 au Pixel 9, et semble toucher plusieurs versions d’Android. En cause ? Une défaillance côté serveur, que Google a commencé à corriger.

Des prévisions figées depuis plusieurs jours

Sur les forums de support et Reddit, de nombreux témoignages confirment une désynchronisation des données météo. L’un des utilisateurs, RKirk, explique que son appareil affiche la bonne température actuelle, mais conserve les prévisions de la veille.

Le problème persiste malgré une localisation activée et correcte. Il affecte aussi bien l’écran de verrouillage que le widget météo sur l’écran d’accueil.

Un bug lié à une mise à jour récente ?

Certains utilisateurs remarquent que le bug est apparu peu après l’introduction d’un nouveau bouton flottant dans l’application météo Pixel. La coïncidence soulève des questions sur un possible lien entre cette mise à jour visuelle et la panne de synchronisation.

Le dysfonctionnement touche Android 13, 14 et 15, ce qui suggère un problème plus global et indépendant du système d’exploitation.

Pas de solution manuelle possible

Les utilisateurs n’ont pour l’instant aucun moyen de résoudre le bug par eux-mêmes. Désinstaller les mises à jour, réinitialiser le widget ou modifier les autorisations ne change rien.

En attendant une correction définitive, il est possible d’installer une application météo alternative depuis le Play Store, comme AccuWeather ou Météo France, pour obtenir des prévisions fiables.

Google déploie un correctif

Bonne nouvelle : Google a confirmé qu’un correctif est en cours de déploiement. Un porte-parole précise :

« Nous déployons actuellement un correctif pour un problème entraînant des prévisions météorologiques obsolètes sur le widget ‘À l’affiche’ pour certains utilisateurs de Pixel. »

Il faudra probablement attendre quelques jours avant que tous les appareils soient à jour. En attendant, la patience reste de mise.