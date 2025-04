Attendu dans les prochains mois, le Google Pixel 9a introduira une nouveauté logicielle inédite : une gestion adaptative de la batterie. Objectif ? Prolonger la durée de vie de l’appareil sans sacrifier l’expérience utilisateur.

Une fonction pensée pour durer

Selon un document de support révélé récemment, Google prépare une fonctionnalité baptisée “Assistance à la santé de la batterie”. Elle visera à préserver l’état de la batterie en ajustant la tension de charge au fil du temps. Dès 200 cycles de charge, le système commencera à réduire légèrement la tension maximale. Ce processus se poursuivra jusqu’à 1000 cycles.

Pourquoi ce choix ? Charger une batterie à 100 % en permanence accélère sa dégradation. En limitant progressivement la tension, Google espère ralentir l’usure naturelle des cellules lithium-ion.

Moins d’autonomie, mais plus de stabilité

Ce compromis technique pourrait entraîner une baisse légère de l’autonomie au quotidien. Cependant, la fonctionnalité devrait garantir une performance plus stable sur le long terme. L’algorithme adaptera aussi la vitesse de charge, en fonction des habitudes de l’utilisateur.

Sur le Pixel 9a, cette option sera activée par défaut et non modifiable. Sur les autres modèles Pixel, elle sera disponible à titre optionnel via une mise à jour logicielle.

Un lancement aligné avec Android 16 ?

Bien que Google n’ait pas encore annoncé de date officielle, tout indique que cette nouveauté arrivera avec Android 16. Des traces de cette fonction ont déjà été repérées dans les versions test du système.

Confirmation officielle de Google

Dans une mise à jour datée du 1er avril 2025, un représentant de Google a confirmé l’élargissement de cette fonction à d’autres modèles :

“L’assistance à la santé de la batterie est une fonctionnalité logicielle conçue pour prolonger la durée de vie des appareils Pixel. Elle sera proposée de manière optionnelle sur plusieurs modèles déjà commercialisés.”

Pixel 9a : un milieu de gamme bien armé

En parallèle de cette gestion intelligente de l’énergie, le Pixel 9a se positionne comme un smartphone performant à moins de 500 dollars. Il embarquera :

Un écran OLED de 6,3 pouces, plus lumineux que son prédécesseur

La puce Tensor G4 , pour des performances renforcées

, pour des performances renforcées Un design sobre et compact, fidèle à la gamme

Avec ces caractéristiques, Google semble viser un public soucieux de durabilité et de performance équilibrée, sans sacrifier le budget.