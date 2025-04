Apple prépare l’iPhone pliable pour 2026, mais une fuite dévoile déjà cette fonctionnalité secrète qui pourrait tout changer

Apple pourrait enfin faire son entrée sur le marché des smartphones pliables. Attendu pour 2026, ce modèle suscite déjà de nombreuses spéculations. Avec cette innovation, la marque à la pomme espère se positionner face à des géants comme Samsung ou Huawei, déjà bien implantés.

Un iPhone inspiré de l’iPad ?

D’après des fuites relayées sur Weibo par Digital Chat Station, Apple plancherait sur un iPhone pliable doté d’un écran 4:3, à l’image des iPad. L’objectif ? Offrir une expérience fluide pour le multitâche et la lecture de contenus.

L’appareil se déplierait comme les Galaxy Z Fold, avec un écran intérieur de 7,8 pouces et un écran extérieur de 5,5 pouces. Apple miserait sur des matériaux premium : titane pour la coque et « métal liquide » pour la charnière. Le prix, estimé entre 2 000 et 2 500 dollars, positionnerait cet iPhone parmi les plus chers jamais lancés.

Le marché pliable en pleine mutation

En 2024, le marché mondial des smartphones pliables a connu un léger ralentissement, avec une croissance de seulement 2,9 %. Malgré cela, Apple pourrait raviver l’intérêt dès son arrivée, prévue en 2026.

Des marques comme Huawei, Motorola ou Xiaomi continuent de progresser, pendant que Samsung ou Oppo font face à des défis géopolitiques. L’analyse de Counterpoint Research souligne que l’arrivée d’Apple pourrait dynamiser le segment, notamment grâce à une montée en puissance des modèles à clapet (« flip »).

Vers la fin des iPad classiques ?

L’iPhone pliable pourrait remettre en question la place de l’iPad dans l’écosystème Apple. Avec un écran élargi une fois ouvert, ce nouveau smartphone offrirait des usages proches de l’iPad mini, tout en conservant la portabilité d’un téléphone.

Pour les adeptes du streaming ou des tâches simples, le pliable pourrait suffire. En revanche, les utilisateurs professionnels continueront sans doute de privilégier l’iPad Pro, plus adapté au travail intensif et aux logiciels spécifiques.

Un pari stratégique pour Apple

Apple n’en est pas à son coup d’essai en matière de disruption. Après avoir bouleversé l’industrie avec l’iPhone, puis les AirPods, le groupe californien pourrait réinventer le smartphone pliable.

Design soigné, intégration poussée avec iOS, et puissance matérielle : Apple a les cartes en main pour séduire ses fidèles utilisateurs… à condition de proposer une réelle valeur ajoutée par rapport aux modèles existants.