Le OnePlus 13T se dévoile : nouveau design, grosse batterie et processeur surpuissant dans un format compact

Après une pause remarquée, OnePlus relance sa gamme « T » avec le OnePlus 13T. Ce nouveau modèle compact et puissant vient s’ajouter aux OnePlus 13 et 13R lancés plus tôt cette année. Une vidéo teaser diffusée sur Weibo officialise son arrivée imminente.

Une série emblématique qui renaît

La série « T » a longtemps marqué les fans de la marque pour son excellent rapport performance-prix. Sa disparition temporaire avait laissé un vide dans la gamme. Avec le 13T, OnePlus renoue avec une tradition appréciée tout en modernisant sa formule.

Ce que l’on sait officiellement

Le 13T a été évoqué dans une courte vidéo décrivant un « petit monstre de puissance ». Le lancement est prévu en Chine, sans date annoncée, mais il pourrait intervenir courant avril. Pour l’instant, aucune annonce n’a été faite concernant le marché international.

Les spécifications attendues

Écran AMOLED 6,3 pouces avec taux de rafraîchissement 120 Hz

Processeur Snapdragon 8 Elite pour des performances haut de gamme

Batterie 6 200 mAh avec charge rapide 80W

Design compact avec bordures fines

Nouveau bouton personnalisable (à confirmer)

Ces caractéristiques positionnent le 13T face à des modèles comme le Samsung Galaxy S25 ou le Google Pixel 9 Pro, tout en gardant un format plus maniable.

Vers une commercialisation mondiale ?

OnePlus n’a pas encore confirmé un lancement global, mais l’historique récent laisse penser que le 13T sera disponible hors de Chine. La marque suit généralement une stratégie d’extension progressive pour ses modèles phares.

Un modèle qui coche les bonnes cases

Puissant, autonome, compact : le OnePlus 13T semble cocher les critères d’un smartphone haut de gamme moderne, sans tomber dans l’excès. Reste à connaître son prix et ses disponibilités exactes, éléments clés pour juger de son potentiel sur le marché.