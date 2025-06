Découvrez comment le Galaxy S25 améliore son Now Bar grâce à Gemini Live : une fonctionnalité prometteuse à ne pas manquer !

Découvrez comment le Galaxy S25 améliore son Now Bar grâce à Gemini Live : une fonctionnalité prometteuse à ne pas manquer !

Samsung continue d’innover avec son Galaxy S25, et l’une des fonctionnalités les plus intéressantes est la barre Now, qui vient d’être améliorée grâce à l’intégration de Gemini Live. Ce nouvel ajout promet d’accroître l’interaction entre l’utilisateur et l’IA de Google.

La barre Now affichera désormais si Gemini Live est en train d’écouter activement l’utilisateur ou si la conversation est temporairement mise en pause.

Cette fonctionnalité est en cours de déploiement et pourrait prendre un certain temps avant d’être accessible sur tous les Galaxy S25.

La mise à jour se fait via une activation côté serveur, ce qui signifie que son apparition peut varier selon les utilisateurs.

Avec son interface One UI 7, la barre Now de Samsung vise à offrir une expérience similaire aux Live Activities d’Apple, affichant des informations contextuelles en temps réel. Toutefois, son efficacité est limitée par le nombre restreint d’applications tierces compatibles. L’intégration de Gemini Live représente un pas en avant pour améliorer cette fonctionnalité.

Récemment, des utilisateurs ont remarqué que la barre Now sur le Galaxy S25 Ultra affiche des informations sur l’activité en cours de Gemini Live. Cela permet de savoir à tout moment si l’assistant virtuel est actif ou en attente. Cette mise à jour, associée à la version 16.6.28 du Google Play Store, devrait rendre l’expérience utilisateur plus fluide, même depuis l’écran de verrouillage.

Bien que cette amélioration semble minime, elle souligne l’importance de la commodité dans l’usage des smartphones modernes. En plus de Gemini Live, la barre Now se connecte également à Google Maps pour fournir des indications de navigation, mais elle reste limitée en ce qui concerne d’autres fonctionnalités utiles, se résumant souvent à afficher des minuteries ou des contrôles Spotify.

Malgré ces avancées, Samsung aurait pu tirer parti de la barre Now de manière plus ambitieuse. L’espoir reste de mise avec l’arrivée d’Android 16, qui pourrait introduire des fonctionnalités similaires à celles des iPhones, améliorant ainsi l’intégration de la barre Now.

Des améliorations à venir pour Gemini Live

Google ne s’arrête pas là. L’entreprise travaille également à l’amélioration de Gemini Live avec l’ajout de la vidéo en direct et du partage d’écran, prévu pour ce mois-ci. Ces nouvelles options permettront aux utilisateurs d’interagir de manière plus riche avec l’assistant, en ajoutant des contextes supplémentaires via des médias.

Bien que Gemini Live soit gratuit, certaines de ces améliorations seront réservées aux utilisateurs payants de l’abonnement Google One Premium. Cela souligne l’importance de la monétisation dans l’évolution des services d’IA, tout en promettant une expérience plus immersive pour ceux qui choisissent de s’engager financièrement.

La barre Now de Samsung, malgré ses limitations actuelles, pourrait devenir un outil essentiel avec ces mises à jour, offrant aux utilisateurs une interface plus intégrée et interactive pour leurs besoins quotidiens.