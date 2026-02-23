iOS 26.3.1 pour iPhone : la mise à jour Apple arrive bientôt, découvrez les nouveautés

Apple s’apprête à déployer iOS 26.3.1 dans les prochaines semaines, une mise à jour mineure qui devrait corriger plusieurs bugs et renforcer la sécurité. Cette version intermédiaire pourrait aussi préparer le terrain pour les nouveaux produits que la firme de Cupertino s’apprête à dévoiler début mars.

Les logs de visite de MacRumors révèlent qu’Apple teste activement iOS 26.3.1, un indicateur historiquement fiable des versions iOS en préparation. Cette mise à jour corrective devrait arriver dans la quinzaine, soit un mois après iOS 26.3 publié en début d’année. Une cadence tout à fait habituelle pour ces versions de maintenance (qui permettent surtout à Apple de corriger les petits couacs du quotidien).

Une mise à jour qui prépare l’événement Apple de mars ?

Comme souvent avec ces versions mineures, iOS 26.3.1 se concentrera principalement sur les corrections de bugs et les failles de sécurité. La précédente version corrective, iOS 26.2.1, avait d’ailleurs introduit le support du nouvel AirTag de seconde génération tout en corrigeant plusieurs dysfonctionnements, notamment certains problèmes de notifications.

Cette fois, la spéculation va bon train autour d’un possible support pour les nouveaux produits qu’Apple s’apprête à annoncer. La firme organise en effet une série d’annonces étalées sur trois jours, du lundi 2 au mercredi 4 mars. Parmi les appareils attendus figure notamment l’iPhone 17e, dont les rumeurs se précisent depuis plusieurs mois.

L’événement culminera avec une « Apple Experience » le 4 mars à 9h (heure de la côte Est), organisée simultanément à New York, Londres et Shanghai. Journalistes et créateurs de contenu sélectionnés pourront découvrir en avant-première ces nouveautés et explorer les capacités de Apple Intelligence sur iPhone. Pas moins de cinq produits seraient au programme selon Bloomberg, de quoi alimenter les conversations des prochaines semaines.

iOS 26.4 en ligne de mire pour le printemps

iOS 26.3.1 ne sera qu’une étape avant iOS 26.4, attendue fin mars ou début avril. Cette version plus substantielle promet des nouveautés significatives pour Apple Music, Apple Podcasts et CarPlay. Elle ne proposera cependant pas encore la version personnalisée de Siri tant attendue par les utilisateurs et utilisatrices.

Plus tard dans l’année, iOS 26.5 devrait pointer le bout de son nez fin mai ou début juin, selon le calendrier habituel d’Apple. Cette mise à jour printanière arrive traditionnellement avant la conférence développeurs de juin, permettant à Apple de se concentrer sur la préparation d’iOS 27.

Reste à voir si cette stratégie de versions intermédiaires rapprochées permettra vraiment d’améliorer l’expérience utilisateur. Entre nous, on a parfois l’impression qu’Apple multiplie ces petites mises à jour pour masquer le fait que les grosses nouveautés se font attendre. Attention tout de même à bien sauvegarder vos données avant toute installation, même pour ces versions supposées mineures.