Comparatif forfaits 4G/5G en Algérie : Djezzy vs Mobilis vs Ooredoo (2026)

Les trois opérateurs algériens rivalisent d’ingéniosité pour séduire une clientèle toujours plus exigeante en matière de connectivité mobile. Entre Djezzy, Mobilis et Ooredoo, le choix d’un forfait 4G ou 5G en 2026 mérite qu’on s’y attarde sérieusement.

Si vous vous êtes déjà demandé quel opérateur choisir pour votre smartphone en Algérie cette année, vous n’êtes pas seul(e). La guerre des prix fait rage entre les trois géants du secteur, chacun promettant monts et merveilles en termes de couverture réseau et de data. Petit à petit, la 5G gagne du terrain sur le territoire national, mais attention tout de même : tous les forfaits ne se valent pas.

Djezzy mise sur la couverture nationale

Le leader historique du marché algérien continue de jouer la carte de la couverture étendue. Avec pas moins de 85 % du territoire couvert en 4G+, Djezzy revendique la meilleure infrastructure réseau du pays (et c’est globalement vérifié sur le terrain). Ses forfaits 2026 s’articulent autour de trois gammes principales :

Smart 30 Go : 2 500 DA mensuels, data illimitée après 22h

: 2 500 DA mensuels, data illimitée après 22h Premium 80 Go : 4 200 DA mensuels, 5G incluse dans 12 wilayas

: 4 200 DA mensuels, 5G incluse dans 12 wilayas Business 150 Go : 7 800 DA mensuels, priorité réseau garantie

L’opérateur orange mise particulièrement sur sa 5G urbaine, déployée depuis fin 2025 à Alger, Oran, Constantine et Annaba. Reste à voir si cette couverture s’étendra rapidement vers l’intérieur du pays, car pour l’instant, les bledis devront se contenter de la 4G+ (qui fonctionne très correctement, cela dit).

Côté services additionnels, Djezzy propose depuis janvier un cloud personnel de 100 Go inclus dans ses forfaits Premium et Business. De quoi faire de l’ombre aux solutions Google Drive ou iCloud, même si la synchronisation reste parfois capricieuse.

Mobilis joue la carte du prix agressif

L’opérateur public algérien a clairement décidé de bousculer la concurrence sur le terrain tarifaire. Ses nouveaux forfaits 2026 cassent franchement les prix :

Habibi 25 Go : 1 800 DA mensuels, réseaux sociaux illimités

: 1 800 DA mensuels, réseaux sociaux illimités Sahbi 60 Go : 3 100 DA mensuels, streaming vidéo optimisé

: 3 100 DA mensuels, streaming vidéo optimisé Family 100 Go : 5 500 DA mensuels, partage entre 4 lignes

: 5 500 DA mensuels, partage entre 4 lignes Pro 200 Go : 8 900 DA mensuels, 5G premium dans 8 wilayas

Comme l’indique la direction commerciale de Mobilis, cette stratégie vise à démocratiser l’accès à la data pour les familles algériennes. Le forfait Family, en particulier, permet de mutualiser l’enveloppe entre plusieurs membres du foyer (astucieusement pensé pour les grandes familles du pays).

Attention cela dit, la couverture réseau de Mobilis reste inégale selon les régions. Si Alger et les grandes villes bénéficient d’un service correct, certaines zones rurales connaissent encore des coupures fréquentes en heures de pointe. D’ailleurs, l’opérateur reconnaît lui-même investir massivement dans l’amélioration de son infrastructure cette année.

Ooredoo mise sur l’innovation et la 5G premium

Le troisième larron du marché algérien a choisi une stratégie différente : miser sur la technologie de pointe plutôt que sur les prix cassés. Ooredoo Algérie propose depuis février 2026 une gamme renouvelée :

Start 20 Go : 2 200 DA mensuels, 4G+ optimisée

: 2 200 DA mensuels, 4G+ optimisée Plus 50 Go : 3 800 DA mensuels, 5G dans 15 wilayas

: 3 800 DA mensuels, 5G dans 15 wilayas Max 120 Go : 6 500 DA mensuels, 5G+ ultra-rapide

L’opérateur rouge mise particulièrement sur sa 5G standalone (véritable 5G, pas une évolution de la 4G), déployée dans les centres-villes d’Alger, Oran, Constantine, Sétif et Batna. Les débits annoncés frôlent les 800 Mbps en conditions optimales, de quoi faire tourner n’importe quelle application gourmande.

Ooredoo propose également des services innovants comme l’eSIM intégrée (compatible avec les derniers iPhone et Samsung), et surtout un système de roaming avantageux vers l’Europe et le Moyen-Orient. Pour les Algériens qui voyagent régulièrement, c’est un vrai plus.

Malgré tout, l’opérateur souffre encore d’une couverture géographique limitée comparée à ses concurrents. Environ 60 % du territoire national seulement est couvert en 4G+, ce qui peut poser problème si vous vous déplacez beaucoup à travers le pays.

Notre verdict : quel opérateur choisir ?

En somme, le choix dépend largement de vos priorités et de votre zone géographique. Djezzy reste le choix le plus sûr pour une couverture nationale homogène, même si ses tarifs restent élevés. Mobilis séduit par ses prix agressifs, parfait pour les budgets serrés, mais attention à la qualité du réseau selon votre wilaya. Ooredoo convient aux early adopters qui veulent profiter de la vraie 5G, à condition de rester en zone urbaine.

Franchement, si vous habitez Alger ou Oran et que le budget n’est pas un frein, Ooredoo offre la meilleure expérience technologique. Pour les régions plus reculées, Djezzy demeure incontournable. Quant aux familles nombreuses cherchant un bon rapport qualité-prix, le forfait Family de Mobilis mérite sérieusement le détour. Reste à voir si cette guerre des prix va perdurer toute l’année, car les opérateurs algériens ont tendance à ajuster leurs grilles tarifaires assez régulièrement.