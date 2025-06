Découvrez les nouveaux smartphones TCL avec la technologie NXTPAPER 4.0 : une révolution pour vos yeux !

Le Mobile World Congress 2025 a démarré en fanfare, avec une avalanche d’annonces dans l’univers des smartphones. Parmi les marques les plus actives, TCL Mobile a présenté sa nouvelle série TCL 60, qui mise sur l’innovation et l’accessibilité.

Des écrans nouvelle génération pour plus de confort

Avec la technologie NXTPAPER 4.0, TCL veut révolutionner l’affichage mobile. Conçue pour limiter la fatigue oculaire, elle améliore le confort visuel grâce à une réduction des reflets et une meilleure filtration de la lumière bleue.

Parmi les modèles annoncés, le TCL 60 XE NXTPAPER 5G et la tablette NXTPAPER 11 Plus seront commercialisés en Amérique du Nord. Présentés pour la première fois au CES en janvier, ils intègrent un écran optimisé et une autonomie améliorée.

Prix et disponibilité des nouveaux modèles

Les prix varient selon les marchés, avec des modèles allant de 110 € à 325 CA$. Voici un aperçu :

TCL 60 NXTPAPER : 200 € (Amérique Latine, Asie-Pacifique)

: 200 € (Amérique Latine, Asie-Pacifique) TCL 60 SE NXTPAPER 5G : 190 € (Asie-Pacifique, Europe, Amérique Latine)

: 190 € (Asie-Pacifique, Europe, Amérique Latine) TCL 60 5G : 170 € (Europe, Asie-Pacifique)

: 170 € (Europe, Asie-Pacifique) TCL 60 SE : 170 € (Asie-Pacifique, Europe, MEA, Amérique Latine)

: 170 € (Asie-Pacifique, Europe, MEA, Amérique Latine) TCL 60R 5G : 120 € (Asie-Pacifique, Europe, Amérique Latine)

: 120 € (Asie-Pacifique, Europe, Amérique Latine) TCL 605 : 110 € (Asie-Pacifique, Europe, MEA, Amérique Latine)

Des fonctionnalités taillées pour le quotidien

Le TCL 60 XE NXTPAPER 5G, commercialisé à 325 CA$ au Canada et 200 $ aux États-Unis, se distingue par :

Un écran de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz

avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz Un mode e-ink activable via un bouton dédié

activable via un bouton dédié Une batterie de 5 010 mAh offrant jusqu’à sept jours d’autonomie

offrant jusqu’à sept jours d’autonomie Un triple capteur photo de 50 MP

256 Go de stockage

Quant à la NXTPAPER 11 Plus, elle sera commercialisée à 250 € à l’international. Elle se distingue par :

Un écran 11,5 pouces ultra-fin (6,5 mm)

ultra-fin (6,5 mm) Un poids léger de 490 g

Une batterie de 8 000 mAh avec recharge rapide 33W

avec recharge rapide 256 Go de stockage

TCL face à la concurrence

Avec cette nouvelle série, TCL veut bousculer le marché des smartphones d’entrée de gamme. En Amérique du Nord, ces modèles viendront rivaliser avec des marques bien établies comme Motorola et Samsung. La combinaison entre technologie NXTPAPER et prix abordables pourrait séduire un large public.

Reste à voir comment ces innovations seront perçues par les utilisateurs, notamment sur la qualité réelle des écrans et la fluidité d’utilisation au quotidien.