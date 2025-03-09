Google Pixel 9 vs Samsung Galaxy S25 : quel smartphone mise le mieux sur l’IA en 2025 ?

Dans la course à l’innovation mobile, l’intelligence artificielle (IA) s’impose comme un enjeu central. Google et Samsung rivalisent d’ingéniosité pour intégrer des technologies intelligentes à leurs appareils. Entre un Pixel 9 pensé pour une expérience IA native et un Galaxy S25 misant sur une intégration élargie, lequel se démarque vraiment ?

Pixel 9 : l’IA au service d’une expérience intuitive

Google poursuit sa stratégie IA-first avec le Pixel 9, boosté par la puce Tensor G4. Cette architecture permet d’exécuter des tâches IA directement sur l’appareil, garantissant une meilleure confidentialité et des temps de réponse réduits.

Call Screen : filtrage intelligent des appels en temps réel.

Magic Eraser : suppression automatique des éléments indésirables sur les photos.

Gemini : un assistant IA avancé pour automatiser des tâches complexes.

Si ces fonctionnalités séduisent par leur fluidité, la gamme Pixel reste légèrement en retrait sur le hardware. Le capteur photo principal, bien que performant, peine parfois face aux options plus avancées de Samsung.

Galaxy S25 : une IA accessible et évolutive

Samsung adopte une autre approche avec le Galaxy S25. Son interface One UI 6.0 intègre des outils IA utilisables sur plusieurs générations d’appareils, dont les modèles S23 et S22. Cela permet une adoption plus large et une continuité dans l’expérience utilisateur.

Live Translate : traduction des appels en temps réel.

Circle to Search : recherche contextuelle rapide via une simple sélection.

Generative AI Photo Editing : édition avancée d'images avec IA.

Si Samsung excelle dans l’accessibilité, certaines fonctionnalités restent dépendantes des technologies Google. Un point qui pourrait limiter son indépendance à long terme.

Comparatif des fonctionnalités IA : qui fait mieux ?

Critère Google Pixel 9 Samsung Galaxy S25 Gestion des appels Call Screen, Hold for Me Live Translate Photographie Magic Eraser, Retouches IA Generative AI Photo Editing Recherche et assistance Gemini Circle to Search

Verdict : une question de priorités

Le Google Pixel 9 séduira les adeptes d’une IA avancée et intégrée nativement, idéale pour l’automatisation et la confidentialité. De son côté, le Samsung Galaxy S25 mise sur une IA plus accessible, compatible avec plusieurs générations de smartphones.

Votre choix dépendra donc de vos attentes : préférez-vous une IA poussée et indépendante ou une IA pratique et polyvalente ?

Source : AndroidPolice