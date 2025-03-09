Dark Mode Light Mode
Suivez-nous
Facebook Linkedin Youtube Instagram
Suivez-nous
Que recherchez-vous ?
Popular Searches
Tendances actuelles
Chromecast Audio : ce bug insupportable qui met en colère les utilisateurs
Google Pixel 9 vs Samsung Galaxy S25 : quel smartphone mise le mieux sur l’IA en 2025 ?
TCL NXTPaper 4.0 : une révolution pour les écrans de smartphones en 2025

Google Pixel 9 vs Samsung Galaxy S25 : quel smartphone mise le mieux sur l’IA en 2025 ?

9 mars 2025
byChemseddine Ananna

Dans la course à l’innovation mobile, l’intelligence artificielle (IA) s’impose comme un enjeu central. Google et Samsung rivalisent d’ingéniosité pour intégrer des technologies intelligentes à leurs appareils. Entre un Pixel 9 pensé pour une expérience IA native et un Galaxy S25 misant sur une intégration élargie, lequel se démarque vraiment ?

Pixel 9 : l’IA au service d’une expérience intuitive

Google poursuit sa stratégie IA-first avec le Pixel 9, boosté par la puce Tensor G4. Cette architecture permet d’exécuter des tâches IA directement sur l’appareil, garantissant une meilleure confidentialité et des temps de réponse réduits.

  • Call Screen : filtrage intelligent des appels en temps réel.
  • Magic Eraser : suppression automatique des éléments indésirables sur les photos.
  • Gemini : un assistant IA avancé pour automatiser des tâches complexes.

Si ces fonctionnalités séduisent par leur fluidité, la gamme Pixel reste légèrement en retrait sur le hardware. Le capteur photo principal, bien que performant, peine parfois face aux options plus avancées de Samsung.

Galaxy S25 : une IA accessible et évolutive

Samsung adopte une autre approche avec le Galaxy S25. Son interface One UI 6.0 intègre des outils IA utilisables sur plusieurs générations d’appareils, dont les modèles S23 et S22. Cela permet une adoption plus large et une continuité dans l’expérience utilisateur.

  • Live Translate : traduction des appels en temps réel.
  • Circle to Search : recherche contextuelle rapide via une simple sélection.
  • Generative AI Photo Editing : édition avancée d’images avec IA.

Si Samsung excelle dans l’accessibilité, certaines fonctionnalités restent dépendantes des technologies Google. Un point qui pourrait limiter son indépendance à long terme.

Comparatif des fonctionnalités IA : qui fait mieux ?

CritèreGoogle Pixel 9Samsung Galaxy S25
Gestion des appelsCall Screen, Hold for MeLive Translate
PhotographieMagic Eraser, Retouches IAGenerative AI Photo Editing
Recherche et assistanceGeminiCircle to Search

Verdict : une question de priorités

Le Google Pixel 9 séduira les adeptes d’une IA avancée et intégrée nativement, idéale pour l’automatisation et la confidentialité. De son côté, le Samsung Galaxy S25 mise sur une IA plus accessible, compatible avec plusieurs générations de smartphones.

Votre choix dépendra donc de vos attentes : préférez-vous une IA poussée et indépendante ou une IA pratique et polyvalente ?

Source : AndroidPolice

Publications similaires :

  1. Samsung Galaxy S25 et S25 Ultra : à la croisée de l’innovation et de l’excellence
  2. Samsung Galaxy S25 : un aperçu complet de la nouvelle série phare
  3. La date de lancement du Galaxy S25 Edge a fuité : découvrez ce que vous ne voulez pas rater !
  4. Le test qui tranche : Galaxy S25 Ultra vs Pixel 9 Pro XL, qui prend les meilleures photos ?

En tant que jeune média indépendant, Android DZ a besoin de votre aide. Soutenez-nous en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris sur Google News. Merci !

Suivez-nous sur Google News

Recommandé pour vous

TCL NXTPaper 4.0 : une révolution pour les écrans de smartphones en 2025

Google Pixel 9a : une refonte design et des améliorations séduisantes

Android 16 : vers une gestion des écrans externes façon PC Android 16 : vers une gestion des écrans externes façon PC

Android 16 : Connectez un écran externe comme un PC depuis votre mobile

Acer fait son grand retour dans l’univers des smartphones : découvrez les modèles qui vont surprendre ! Acer fait son grand retour dans l’univers des smartphones : découvrez les modèles qui vont surprendre !

Acer fait son grand retour dans l’univers des smartphones : découvrez les modèles qui vont surprendre !

Samsung Galaxy S25 Edge : léger en poids, mais son prix va vous surprendre !

iQOO Z10 : ce que l’on sait de la prochaine série de smartphones