Découvrez comment le Samsung Galaxy Z Flip 7 va corriger le plus gros défaut de son prédécesseur !

Les smartphones phares de Samsung, notamment le Galaxy S25 Ultra, se distinguent par une autonomie impressionnante, dépassant facilement une journée d’utilisation intensive. En revanche, la situation est moins favorable pour les téléphones pliables de la marque, qui peinent souvent à tenir une journée entière en cas d’utilisation intensive, en raison de leurs batteries relativement petites. L’année dernière, Samsung avait déjà amélioré la capacité de la batterie du Galaxy Z Flip 6, passant de 3 700 mAh à 4 000 mAh. Pour 2025, la marque surprend à nouveau en prévoyant d’augmenter la capacité de la batterie de son modèle pliable.

Selon les dernières informations, le Galaxy Z Flip 7 serait équipé d’une batterie de 4 300 mAh, ce qui représenterait une avancée significative en termes d’autonomie. Ce modèle devrait intégrer deux cellules, l’une ayant une capacité de 2 985 mAh et l’autre de 1 189 mAh. En combinant ces deux cellules, la capacité totale atteindrait 4 174 mAh, que Samsung mettra en avant comme une capacité typique de 4 000 mAh.

À titre de comparaison, la capacité combinée de la batterie du Galaxy Z Flip 6 s’élève à 3 887 mAh, également présentée comme 4 000 mAh. Contrairement à certains concurrents chinois comme Oppo ou Xiaomi, Samsung n’a pas encore intégré des batteries en carbure de silicium plus denses dans ses appareils. Cela laisse supposer qu’une optimisation de l’espace interne a été réalisée pour accueillir une batterie plus volumineuse.

Peu de nouveautés pour le Galaxy Z Flip 7

Malgré certaines rumeurs, il semble que le Galaxy Z Flip 7 sera propulsé par le processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. Grâce à cette puce plus efficace et à la capacité accrue de la batterie, l’autonomie de ce smartphone pliable devrait nettement surpasser celle de son prédécesseur.

Ce modèle se démarquera également de son pendant plus abordable, le modèle FE, grâce à sa plus grande batterie et à un processeur plus rapide. Cependant, à part ces améliorations, peu de changements majeurs sont attendus pour le Galaxy Z Flip 7. Les rumeurs suggèrent que le téléphone conservera les mêmes caractéristiques photographiques, avec un capteur principal de 50 MP et un ultra grand-angle de 12 MP, tandis que les tailles des écrans extérieur et intérieur devraient également rester inchangées.