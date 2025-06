Scam Detection sur Pixel : la date de lancement révélée puis retirée, que faut-il en penser ?

Les utilisateurs de Google Pixel peuvent s’attendre à une amélioration significative de la sécurité grâce à de nouvelles fonctionnalités de détection des arnaques. Ces outils, qui ont été annoncés en novembre, semblent enfin se rapprocher d’une disponibilité officielle après une période de bêta-test de trois mois.

Google a initialement prévu un lancement des fonctionnalités de détection des arnaques pour mars 2025, avant de retirer cette mention.

La détection des arnaques utilise l’apprentissage machine sur l’appareil, notamment avec Gemini Nano sur le Pixel 9, pour analyser les appels et messages à la recherche de signes frauduleux.

Bien que la date de lancement soit incertaine, la durée prolongée du test bêta et le Pixel Feature Drop de mars laissent penser qu’une sortie imminente est probable.

Google Pixel a déjà mis en place des fonctions comme « Hold for me » et « Call Screening » pour aider à éviter les conversations indésirables. Les nouvelles fonctionnalités de détection des arnaques visent à renforcer cette protection en analysant les appels en temps réel pour identifier les schémas de conversation souvent associés aux arnaques. Après plus de trois mois de tests, la fonctionnalité semble prête à être intégrée de manière définitive.

La mention d’une date de lancement dans un récent article de Google sur Gemini Nano, qui souligne la capacité de l’intelligence artificielle à fonctionner sans connexion Internet, a suscité des attentes. Cependant, cette mention a été rapidement retirée, suggérant que la communication avait été anticipée par erreur. Bien que la rétractation de cette information crée une incertitude, l’extension de la période de bêta-test et la proximité du Pixel Feature Drop de mars alimentent l’espoir d’un lancement prochain.

Détection des arnaques : un lancement possible avec le Pixel Feature Drop de mars

La détection des arnaques fonctionnera entièrement sur l’appareil, garantissant que les données audio et les transcriptions ne seront ni envoyées ni stockées sur les serveurs de Google. Pour le Pixel 9, cette fonctionnalité sera alimentée par Gemini Nano, tandis que d’autres modèles, comme la série Pixel 6, utiliseront d’autres modèles de machine learning de Google.

Les utilisateurs pourront activer la détection des arnaques via l’application Téléphone, bien que la fonction soit désactivée par défaut. En ce qui concerne les messages, Google Messages pourra analyser les textos liés à des livraisons de colis ou des offres d’emploi. Si un message est suspecté d’être une arnaque ciblée, il sera automatiquement déplacé dans le dossier spam avec un avertissement pour l’utilisateur. L’ensemble de cette détection est également géré sur l’appareil, bien que l’on ignore si elle utilise Gemini Nano.

En dépit des incertitudes entourant la timeline de lancement, le fait que la fonctionnalité ait passé plus de trois mois en bêta, couplé à la sortie généralement prévue pour mars, laisse entrevoir une arrivée imminente des outils de détection des arnaques pour les utilisateurs de Pixel.