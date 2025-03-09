Samsung Galaxy S26 Ultra : quelles évolutions attendre en 2025 ?

Alors que Samsung s’apprête à dévoiler le Galaxy S26 Ultra, les premières informations suggèrent des améliorations ciblées plutôt qu’une révolution. Entre affichage optimisé, charge plus rapide et design affiné, voyons ce que ce modèle pourrait réellement apporter.

Un design toujours plus épuré

Samsung semble poursuivre son approche minimaliste avec des bordures encore plus fines, renforçant l’immersion de l’écran. Selon des fuites relayées par @PandaFlashPro, le format général reste inchangé, mais la finesse du cadre offrirait une meilleure prise en main et un ratio écran/corps optimisé.

Un affichage perfectionné

Si certains espéraient une caméra frontale sous l’écran, cette technologie restera réservée aux modèles Galaxy Z Fold. Le Galaxy S26 Ultra conservera son poinçon discret pour loger son capteur frontal, mais profitera d’une dalle Dynamic AMOLED 2X encore plus lumineuse et fluide. La fréquence d’affichage pourrait atteindre 144 Hz, améliorant la réactivité pour les utilisateurs exigeants.

Performances et autonomie améliorées

Samsung prévoit une augmentation de la puissance de charge, passant de 45 W à 50 W. Cette évolution réduirait le temps de recharge de 15 %, permettant de passer de 0 à 100 % en moins de 50 minutes. Côté batterie, une capacité légèrement supérieure, autour de 5200 mAh, améliorerait l’endurance du smartphone.

Un modèle en phase avec son époque

Sans bouleversement majeur, le Galaxy S26 Ultra peaufine son identité avec des optimisations bien pensées. Son écran ultra-immersif, sa charge plus rapide et son design affiné en font un modèle séduisant pour les adeptes de la marque. Reste à voir si ces ajustements suffiront à convaincre face à une concurrence toujours plus innovante.