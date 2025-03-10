Le marché des smartphones est en constante évolution, et TCL semble bien décidé à se démarquer avec sa technologie NXTPaper 4.0. Présentée lors du CES 2025, cette innovation promet de transformer notre expérience visuelle grâce à un écran ePaper en couleur, conçu pour protéger nos yeux et préserver l’autonomie des appareils.

Un écran ePaper coloré : une avancée significative

Depuis quatre ans, TCL travaille sur sa technologie NXTPaper, et la version 4.0 marque une étape cruciale. Bien que la marque n’ait pas dévoilé de nouveaux modèles pour l’Amérique du Nord au MWC 2025, le CES a confirmé l’arrivée prochaine du TCL 60 XE NXTPaper 5G aux États-Unis, avec un prix de départ de 199 $. En Europe, le TCL 60 SE NXTPaper 5G sera disponible à partir de 180 £.

L’innovation réside dans la capacité des écrans NXTPaper à alterner entre un affichage couleur classique et un mode ePaper, offrant ainsi une réduction de la lumière bleue et un confort visuel accru. Les utilisateurs peuvent choisir entre trois modes distincts : Max Ink pour une expérience de lecture proche de celle d’un e-reader, Ink Paper pour une version monochrome de l’affichage traditionnel, et Color Ink, qui combine les avantages des deux premiers avec une palette de couleurs atténuée mais présente.

Des écrans anti-reflets pour un confort optimal

Les écrans NXTPaper se distinguent également par leur capacité à réduire les reflets, un atout majeur pour l’utilisation en extérieur ou sous des lumières vives. Lors de tests effectués à Barcelone, l’écran NXTPaper a démontré une réduction significative des reflets comparé à des appareils concurrents comme le Pixel 9 Pro. Cette technologie promet également de minimiser les traces de doigts, un détail non négligeable pour les utilisateurs exigeants.

Un changement facile grâce à un interrupteur physique

Pour tirer pleinement parti des avantages de la technologie NXTPaper, TCL a intégré un interrupteur physique pour passer facilement entre les modes d’affichage standard et ePaper. Cette simplicité d’utilisation permet d’accéder rapidement à la configuration la plus adaptée à chaque situation. Bien que le passage entre les différents modes de papier nécessite une visite dans le menu des paramètres, la possibilité de basculer rapidement entre l’affichage couleur et ePaper reste un atout majeur.

Impact et perspectives futures pour TCL

La technologie NXTPaper de TCL se positionne comme une innovation clé dans un marché où les évolutions significatives se font rares. En proposant un écran qui protège la vue tout en optimisant l’autonomie des appareils, TCL offre une alternative attrayante et abordable pour les consommateurs. Les efforts constants de la marque pour affiner cette technologie indiquent une volonté de faire du NXTPaper un argument de vente distinctif dans les années à venir.

Alors que d’autres fabricants pourraient s’inspirer de ces avancées, TCL continue d’affiner et de promouvoir sa technologie d’affichage unique. Cela pourrait bien marquer le début d’une nouvelle ère pour les écrans de smartphones, avec un équilibre entre confort visuel, performance énergétique et innovation.