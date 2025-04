Samsung Galaxy S24 : pourquoi la mise à jour vers One UI 7 est suspendue

Samsung Galaxy S24 : pourquoi la mise à jour vers One UI 7 est suspendue

La mise à jour One UI 7, attendue pour moderniser l’expérience des Galaxy S24, a été interrompue en urgence. Samsung a retiré les fichiers d’installation après la découverte d’un bug majeur signalé par plusieurs utilisateurs. Quels modèles sont touchés ? Et combien de temps faudra-t-il attendre ?

Un bug bloquant détecté à la dernière minute

Prévue pour améliorer les performances et l’interface des Galaxy S24, la mise à jour One UI 7 a été suspendue juste avant sa diffusion complète. D’après le leaker @UniverseIce et les forums Samsung, un dysfonctionnement empêche certains téléphones de se déverrouiller correctement après l’installation.

Le problème concerne à la fois les modèles équipés de processeurs Exynos et Snapdragon. Samsung a retiré l’image système de ses serveurs dans le monde entier, interrompant également le déploiement sur les Galaxy Z Fold 6 et Flip 6.

Que faire si vous avez déjà installé One UI 7 ?

Pas de panique si votre appareil fonctionne normalement.

Un correctif logiciel est en cours de préparation.

est en cours de préparation. Évitez les redémarrages non nécessaires avant le prochain patch.

Des répercussions sur d’autres modèles Samsung

Cette suspension pourrait aussi retarder le planning de mise à jour vers Android 15 sur d’autres appareils, notamment les Galaxy S23 et A-series. Les utilisateurs sont invités à consulter régulièrement le site officiel ou l’application Samsung Members pour suivre les annonces à venir.

Samsung sous pression pour rassurer sa communauté

La transparence devient une priorité. Face à la multiplication des mises à jour défectueuses chez plusieurs constructeurs, la manière dont Samsung gère cette pause technique est cruciale pour maintenir la fidélité de sa base utilisateur.

En communiquant rapidement sur le bug et en publiant un correctif dans les prochains jours, la marque sud-coréenne peut limiter l’impact de cette erreur sur sa réputation.

Une pause nécessaire avant un redémarrage maîtrisé

One UI 7 promettait des nouveautés intéressantes, mais Samsung préfère jouer la prudence. Une approche responsable qui vise à garantir la stabilité du système et éviter toute gêne majeure.

Les prochaines semaines seront décisives pour rassurer les utilisateurs et relancer le déploiement dans de bonnes conditions.