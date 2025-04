iOS 18.4 : des problèmes de connectivité CarPlay signalés par de nombreux utilisateurs d’iPhone

La dernière mise à jour d’Apple, iOS 18.4, apporte des fonctionnalités attendues comme les notifications prioritaires et de nouveaux emojis, mais elle semble également causer des soucis de connectivité avec CarPlay. Plusieurs utilisateurs d’iPhone à travers divers forums et plateformes sociales rapportent des dysfonctionnements notables depuis cette mise à jour.

Une mise à jour qui bouscule CarPlay

Depuis le déploiement d’iOS 18.4, de nombreux utilisateurs se plaignent d’une instabilité notable lorsqu’ils utilisent CarPlay. Les témoignages affluent sur Reddit et d’autres forums, soulignant des problèmes de connexion intermittente entre l’iPhone et le système CarPlay des véhicules. Certains usagers rapportent que l’information « Now Playing » ne s’affiche plus correctement sur le tableau de bord de leur voiture.

Les problèmes ne s’arrêtent pas là : la connexion sans fil, qui était auparavant stable, devient désormais capricieuse. Un utilisateur a décrit son expérience comme une série ininterrompue de connexions et déconnexions, rendant l’utilisation de CarPlay quasi impossible. Ces problèmes semblent toucher un éventail de constructeurs automobiles, allant de Honda à Mazda en passant par Audi et Ford.

Des solutions temporaires en attendant un correctif

Face à ces désagréments, les utilisateurs ont tenté diverses méthodes pour rétablir la fonctionnalité de CarPlay. Parmi les solutions testées, certains ont essayé de supprimer puis de réappairer leur iPhone avec le système CarPlay de leur véhicule, tandis que d’autres ont opté pour un redémarrage complet de leur téléphone et de leur voiture. Cependant, ces tentatives ne garantissent pas toujours une résolution durable des problèmes.

Volkswagen, par l’intermédiaire de son service client, a reconnu ces dysfonctionnements liés à iOS 18.4, mais a précisé que la solution devait venir d’Apple. À ce jour, Apple n’a pas encore publié de déclaration officielle sur ces soucis, bien que la version bêta d’iOS 18.5 soit déjà en cours de test chez les développeurs et pourrait apporter des correctifs pour ces problèmes.

Perspectives d’avenir pour CarPlay et iOS

Alors qu’Apple s’apprête à déployer iOS 18.5, les utilisateurs espèrent que les soucis rencontrés avec CarPlay seront rapidement résolus. En attendant, certains reviennent à des méthodes de connexion plus traditionnelles, comme le branchement via USB, pour continuer à utiliser CarPlay sans interruption. Ces incidents rappellent l’importance pour les fabricants de logiciels de tester rigoureusement les mises à jour avant leur lancement, afin de garantir une expérience utilisateur optimale.

Avec une technologie de plus en plus intégrée dans nos véhicules, les attentes des utilisateurs en matière de fiabilité et de performance sont plus élevées que jamais. Apple, tout comme d’autres géants technologiques, doit continuellement s’adapter et répondre aux besoins de ses utilisateurs pour rester à la pointe de l’innovation mobile.