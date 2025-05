Après 6 ans d’oubli, le mode clair revient enfin sur Android Auto

On pensait qu’il ne reviendrait jamais. Enterré en 2019, oublié depuis, le mode clair d’Android Auto est en train de refaire surface. Pas de grande annonce pour l’instant, mais une fuite bien solide, repérée par le développeur AssembleDebug. Et visiblement, Google ne se contente pas d’un petit patch graphique.

Une interface repensée, plus lumineuse, plus propre

Le nouveau mode clair n’est pas juste une inversion de couleurs. C’est une vraie refonte. Les contours noirs autour des apps ont sauté. Les icônes respirent mieux. YouTube Music, notamment, adopte le style Material You — ce design unifié déjà bien connu sur Android 13 et 14. Résultat : tout est plus cohérent, plus propre. Moins « interface de test », plus « produit fini ».

Certaines zones sont encore en chantier. La barre du haut, par exemple, semble mal calibrée. Rien de dramatique, mais assez pour dire que ce n’est pas encore totalement prêt. Cela dit, à voir le niveau de finition général, ça sent le déploiement proche.

Pourquoi c’est important ? Parce que le mode sombre, en plein jour… c’est pas ouf

Le mode sombre, on l’adore quand il fait nuit. Mais en plein après-midi ? Avec un écran LCD classique ? L’interface d’Android Auto devient souvent illisible. Contraste insuffisant, reflets, fatigue visuelle. C’est joli dans le garage, moins pratique à 14h sous le soleil.

Et tout le monde n’a pas un écran OLED haute brillance dans sa voiture. Donc oui, ce retour du thème clair, c’est plus qu’un détail esthétique. C’est une vraie amélioration d’usage. Enfin.

Un retard qui commençait à faire tache face à CarPlay

Chez Apple, le thème clair existe depuis 2019. Et il cohabite parfaitement avec le thème sombre. Le conducteur choisit en fonction de la lumière ambiante. Chez Google, on avait supprimé cette option au moment où les autres l’ajoutaient. Un non-sens. Et les utilisateurs ne se sont jamais vraiment remis de cette disparition silencieuse.

Le plus frustrant ? C’est que rien ne justifiait cette absence. Android Auto a évolué. Les voitures aussi. Et malgré tout, Google laissait traîner le problème. Jusqu’à aujourd’hui.

Un lancement probable très bientôt

La version visible aujourd’hui semble bien avancée. Pas une maquette. Pas un concept. Un thème fonctionnel, activable par manipulation en interne. Ce genre de fuite n’arrive pas par hasard à quelques jours de la Google I/O. On parie gros sur une annonce officielle le 20 mai prochain.

Alors, est-ce que c’est la révolution ? Non. Est-ce que ça va changer la vie des conducteurs Android ? Peut-être bien. Parce que parfois, une bonne vieille option qu’on avait supprimée pour “simplifier” peut s’avérer être celle qui manquait le plus.

Si Google veut vraiment réconcilier les conducteurs avec Android Auto, il faudra plus qu’un thème clair. Mais ce retour, après six ans, c’est déjà un signal fort. Comme quoi, même chez Google, on peut revenir sur ses erreurs. Et ça, c’est pas si fréquent.