Samsung et la mise à jour One UI 7 : Attente prolongée pour les utilisateurs de Galaxy S24

Samsung et la mise à jour One UI 7 : Attente prolongée pour les utilisateurs de Galaxy S24

Alors que le Galaxy S25 est déjà entre les mains des consommateurs, Samsung semble retardé dans le déploiement de sa mise à jour One UI 7 pour les autres modèles, notamment le Galaxy S24. Ce retard suscite des interrogations parmi les utilisateurs soucieux de bénéficier des dernières innovations et améliorations en matière de sécurité.

Un lancement perturbé pour One UI 7

Le Galaxy S25 a marqué le début de l’ère Android 15 avec la nouvelle interface One UI 7, qui intègre des fonctionnalités AI avancées et des améliorations de sécurité significatives. Cependant, alors que les propriétaires de Galaxy S25 peuvent déjà profiter de ces nouveautés, les utilisateurs de Galaxy S24 doivent encore patienter. Samsung a choisi de prolonger la phase de bêta-test pour One UI 7, ce qui signifie que le déploiement global de la version stable est encore en attente.

Cette prolongation semble être due à des problèmes techniques persistants, comme l’indique un rapport de bug qui entraîne un affichage anormal des couleurs sur certains écrans. La société prévoit une quatrième version bêta pour corriger ces défauts avant de lancer la version définitive.

Les enjeux de sécurité et de performance

La mise à jour One UI 7 est cruciale, notamment en raison de la récente découverte d’une faille de sécurité critique dans le noyau Linux d’Android, référencée CVE-2024-53104, qui pourrait être exploitée de manière ciblée. Bien que Google ait réagi rapidement en intégrant un correctif dans sa mise à jour de février, Samsung n’a pas encore diffusé cette correction à l’ensemble de ses appareils Galaxy, ce qui laisse certains utilisateurs vulnérables.

En parallèle, Samsung continue de travailler sur l’intégration de correctifs pour d’autres vulnérabilités, notamment celles liées aux composants Qualcomm. Cette approche prudente, bien que frustrante pour les utilisateurs impatients, vise à garantir une stabilité et une sécurité optimales pour les appareils concernés.

Vers une mise à jour progressive

Malgré ces retards, l’optimisme reste de mise. Samsung semble déterminé à livrer une version stable de One UI 7 qui répondra aux attentes des utilisateurs en termes de sécurité et de fonctionnalité. Selon des sources proches de l’entreprise, le déploiement pourrait commencer dès la fin du premier trimestre 2025, avec une priorité donnée aux modèles les plus récents comme le Galaxy S24.

Ce report offre également à Samsung l’occasion d’affiner ses nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA, telles que Now Brief et Circle to Search, qui promettent d’améliorer l’expérience utilisateur en termes de multitâche et de personnalisation. Une fois ces innovations pleinement opérationnelles, elles devraient renforcer la position de Samsung face à ses concurrents directs, notamment Apple.

Une stratégie axée sur la sécurité et la satisfaction

Bien que les retards dans le déploiement de One UI 7 puissent être une source de frustration pour de nombreux utilisateurs, ils reflètent l’engagement de Samsung à offrir un système d’exploitation sécurisé et performant. En mettant l’accent sur les tests rigoureux et l’amélioration continue, Samsung s’assure que ses appareils ne sont pas seulement à la pointe de la technologie, mais aussi protégés contre les menaces potentielles.

Pour les utilisateurs de Galaxy S24 et autres modèles éligibles, la promesse d’une mise à jour stable et enrichissante reste d’actualité. Reste à savoir si Samsung parviendra à respecter ses délais internes et à satisfaire les attentes de sa base d’utilisateurs exigeante.