Le meilleur téléphone pour les photos n’est ni un Samsung ni un iPhone, selon ce classement officiel

Surprise dans le monde des smartphones haut de gamme : le Huawei Pura 70 Ultra prend la tête du classement DxOMark en matière de photographie mobile. Ce résultat bouscule la domination de Samsung et Apple, jusque-là leaders incontestés du secteur.

DxOMark : un baromètre technique très suivi

Basé en France, DxOMark évalue la qualité photo, vidéo et audio des smartphones à travers des tests poussés. Le classement publié en mars 2025 place le Huawei Pura 70 Ultra en première position, avec un score impressionnant de 163 points, devant le Galaxy S24 Ultra (160) et l’iPhone 15 Pro Max (154).

Le laboratoire analyse des critères précis : gestion du bruit, dynamique, netteté, zoom, rendu des couleurs ou encore qualité en basse lumière. Ce sont justement ces domaines où Huawei a marqué des points cette année.

Le Pura 70 Ultra brille par ses performances photo

Lancé en avril 2024, le Pura 70 Ultra mise sur un capteur principal rétractable de 1 pouce et un système de stabilisation optique avancé. Il se distingue par :

un zoom périscopique 200x sans perte de netteté jusqu’à 10x ;

sans perte de netteté jusqu’à 10x ; une restitution fidèle des détails, même en contre-jour ;

une balance des blancs précise en toutes conditions ;

un traitement logiciel renforcé par l’intelligence artificielle maison de Huawei.

Le résultat ? Des clichés nets, lumineux et naturels, même dans des scènes complexes. Une performance qui rappelle les ambitions photo de Huawei à l’époque du P30 Pro.

La montée en puissance des marques chinoises

Huawei n’est pas un cas isolé. Honor, Oppo et Xiaomi placent également des modèles dans le top 10 DxOMark. Leur secret ? Une stratégie centrée sur la photo et des investissements R&D bien supérieurs à la moyenne du marché.

À l’inverse des marques américaines ou coréennes, les constructeurs chinois n’hésitent pas à intégrer des technologies de pointe, parfois coûteuses, dès les gammes premium. Leurs résultats leur donnent raison.

Quelles conséquences pour le marché européen ?

Le Huawei Pura 70 Ultra est disponible en France dès 1 199 €. Malgré l’absence native des services Google, des solutions d’intégration sont proposées par Huawei ou via Petal Search, rendant l’expérience fluide pour les utilisateurs européens.

Cette percée pourrait accélérer le repositionnement du marché, notamment chez les photographes amateurs ou semi-pros. Si Huawei parvient à regagner la confiance du grand public, ses concurrents devront réagir rapidement.

La bataille de la photo mobile relancée

Avec le Pura 70 Ultra, Huawei signe un retour remarqué sur le terrain qui a fait sa réputation. Loin d’un simple exploit ponctuel, cette première place DxOMark reflète une stratégie claire : redevenir une référence mondiale de la photo mobile.

Les prochains mois s’annoncent décisifs. Samsung, Apple et les autres devront redoubler d’efforts pour combler l’écart. Le grand gagnant ? L’utilisateur, qui bénéficie désormais d’un choix plus large et mieux armé technologiquement.