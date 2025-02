Découvrez la Xiaomi Watch S4 et ses fonctionnalités avancées à un prix attractif

Attendue avec impatience, la Xiaomi Watch S4 s’apprête à faire son entrée sur le marché européen. Déjà lancée en Chine en octobre dernier, cette montre connectée promet de séduire les utilisateurs avec ses caractéristiques techniques avancées et son prix compétitif. Voici un aperçu détaillé de ce que cette nouvelle smartwatch offrira aux consommateurs européens.

Un design et des fonctionnalités avancées

Dotée d’un écran AMOLED de 1,43 pouce, la Xiaomi Watch S4 affiche une résolution de 466 x 466 pixels et une luminosité de 2 200 nits, assurant une visibilité optimale même en plein soleil. En termes de design, elle sera disponible en plusieurs finitions, notamment noir, argenté et multicolore, avec un bracelet en caoutchouc fluoroélastomère ajustable, garantissant confort et durabilité.

La montre intègre un microphone et un haut-parleur, permettant de passer des appels via Bluetooth. Elle supporte les systèmes de positionnement GPS, Beidou, Galileo et GLONASS, offrant une précision accrue pour les activités de plein air. Les utilisateurs pourront également profiter de fonctionnalités de suivi de santé, telles que le moniteur de fréquence cardiaque, l’oxymètre de pouls et le capteur de stress, ainsi que de plus de 150 modes sportifs différents.

Performances et autonomie

Sous le capot, la Xiaomi Watch S4 est alimentée par une batterie de 486 mAh, promettant jusqu’à 15 jours d’autonomie, un exploit rendu possible grâce à son système d’exploitation propriétaire, HyperOS 2.0. Elle est compatible avec les appareils Android 8.0 et iOS 12.0 et versions ultérieures, élargissant ainsi son accessibilité à un public large.

En termes de connectivité, la montre offre le Wi-Fi et le Bluetooth 5.3, et supporte les appels Bluetooth. Une fonctionnalité NFC est également incluse, facilitant les paiements mobiles et d’autres interactions sans contact.

Tarification et disponibilité

Selon les dernières fuites, la Xiaomi Watch S4 sera commercialisée en europe à partir de 159 euros pour la version Bluetooth. Ce prix la positionne dans une gamme de marché compétitive, offrant un excellent rapport qualité-prix compte tenu des caractéristiques proposées. La version avec eSIM pourrait également être disponible, bien que cela reste à confirmer pour le marché européen.