Le 9 juin 2025, Apple lèvera le voile sur iOS 19 lors de la WWDC, sa conférence annuelle dédiée aux développeurs. Cette nouvelle version promet une refonte visuelle marquée, largement inspirée de l’interface du visionOS, utilisé sur les lunettes Apple Vision Pro.

Des éléments graphiques issus de la réalité augmentée

Selon Mark Gurman (Bloomberg), Apple souhaite homogénéiser l’expérience entre ses produits. Résultat : des icônes plus arrondies, des effets de flou façon « verre dépoli », et des animations fluides issues du visionOS. L’objectif ? Offrir une navigation plus cohérente sur tous les écrans de l’écosystème Apple.

Cette évolution graphique pourrait aussi préfigurer l’arrivée d’une interface plus immersive, pensée pour intégrer progressivement des éléments d’intelligence artificielle visuelle.

Compatibilité : quels iPhone seront concernés ?

Compatibles : iPhone 11 et modèles plus récents, y compris iPhone SE (2e et 3e génération).

iPhone 11 et modèles plus récents, y compris iPhone SE (2e et 3e génération). Non compatibles : iPhone XR, XS, XS Max. Ces modèles continueront à recevoir des correctifs de sécurité.

La rupture de compatibilité repose sur des limitations matérielles. Les anciens appareils peineraient à gérer les nouvelles animations et les fonctions IA prévues dans iOS 19.

Apple recentre sa communication

La refonte visuelle tombe à point nommé. Depuis plusieurs mois, Apple fait face à des retards sur le déploiement de ses outils IA. L’annonce d’un nouveau design pourrait ainsi relancer l’enthousiasme, en attendant que les promesses autour d’Apple Intelligence se concrétisent.

Des observateurs voient dans cette stratégie une façon de détourner l’attention. Plutôt que de promettre des avancées logicielles encore inabouties, Apple mise sur l’effet « waouh » d’une interface repensée.

Un moment clé pour apple

La WWDC 2025 jouera un rôle déterminant. C’est là que seront dévoilées les premières démonstrations d’iOS 19 en action. L’expérience utilisateur, la fluidité graphique et la cohérence entre les appareils seront scrutées de près.

Apple doit prouver qu’elle peut transformer une simple mise à jour logicielle en événement technologique marquant. Et convaincre les utilisateurs que cette refonte est plus qu’un lifting esthétique : une nouvelle étape dans la vision du mobile selon Cupertino.