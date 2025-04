Samsung repousse le lancement du Galaxy S25 Edge : un design ultra-fin et un pari stratégique face à l’iPhone 17 Air

Prévu initialement pour la mi-avril, le Galaxy S25 Edge ne sera finalement pas dévoilé avant mai ou juin. Selon plusieurs sources proches de Samsung, ce report n’est pas lié à des problèmes techniques, mais à un contexte interne tendu.

L’annonce survient alors que Han Jong-hee, vice-président de Samsung Electronics, a récemment disparu sans explication officielle. Parallèlement, la Corée du Sud traverse une crise politique avec l’impeachment du président Yoon Seok-yeol. Deux éléments qui pourraient peser sur les décisions stratégiques du géant technologique.

Lancement repoussé à mai ou juin selon les opérateurs coréens.

à mai ou juin selon les opérateurs coréens. Smartphone ultra-fin : 5,8 mm d’épaisseur .

. Capacité annoncée de 3 millions d’unités produites en 2025.

Un smartphone au design affiné

Avec ses 5,8 mm, le Galaxy S25 Edge s’annonce comme le smartphone le plus fin jamais conçu par Samsung. Malgré cette finesse, il devrait embarquer une batterie de 4 000 mAh, un écran AMOLED de 6,6 pouces et un double module photo.

Les rendus en fuite révèlent plusieurs coloris disponibles, ainsi que deux options de stockage : 256 Go et 512 Go. Un positionnement clairement haut de gamme, sans concession sur la performance.

Un calendrier stratégique pour contrer Apple ?

Samsung aurait informé les opérateurs sud-coréens d’un changement de planning dès la fin mars. Un choix qui pourrait s’avérer judicieux : en se positionnant avant la sortie de l’iPhone 17 Air prévue en septembre, la marque espère capter l’attention des consommateurs avant l’été.

La présentation officielle devrait se faire lors d’un événement en ligne, avec un accent mis sur l’autonomie, le design et les performances du processeur. Une façon aussi de réaffirmer la position de Samsung sur le segment des smartphones premium.