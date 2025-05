Android 16 : les notifications dynamiques arrivent sur tous les smartphones

Jusqu’ici réservée aux téléphones Google Pixel, la nouvelle fonction de notifications dynamiques va bientôt débarquer sur une large sélection d’appareils Android avec la mise à jour vers Android 16. Plusieurs constructeurs prévoient de l’intégrer dès cet été.

Cette fonctionnalité, aussi appelée « Live Updates », permet d’afficher en temps réel des informations importantes comme une livraison en cours, un trajet Uber, ou un suivi GPS directement sur l’écran de verrouillage ou dans la barre d’état. L’idée est de garder une activité visible sans avoir à ouvrir l’application concernée.

Samsung compte l’intégrer à sa surcouche One UI dans la barre « Now ». Chez OnePlus, elle prendra la forme de « Live Alerts » intégrée à OxygenOS. Xiaomi et vivo devraient également suivre, avec une mise en place prévue d’ici la rentrée sur leurs modèles récents.

Le système repose sur une API que les développeurs peuvent déjà utiliser, ce qui devrait accélérer l’adoption. L’utilisateur pourra, par exemple, suivre une commande minute par minute ou voir l’avancement d’un téléchargement directement sur l’écran d’accueil.

Contrairement à iOS, où les fonctionnalités de ce type restent très contrôlées par Apple, Android laisse ici plus de liberté aux marques et aux développeurs. Les premiers retours sur Pixel montrent une interface claire et fluide, avec des raccourcis utiles comme appeler un livreur ou annuler une commande depuis la notification elle-même.