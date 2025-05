Google améliore son application Android avec un nouvel onglet pour suivre votre activité

Une nouveauté discrète mais très pratique permet désormais de retrouver facilement ce que vous avez vu, recherché ou enregistré sur votre mobile.

Sur Android, l’application Google accueille un nouvel onglet baptisé Activité. Cette nouveauté, en cours de déploiement, vient remplacer l’ancien onglet « Enregistré ». L’objectif : vous donner un meilleur contrôle sur vos données de navigation et faciliter l’accès aux recherches passées, aux pages lues et aux éléments mis de côté.

Un espace centralisé pour vos recherches récentes

Dès que vous ouvrez l’onglet Activité, vous retrouvez les quatre dernières recherches que vous avez effectuées dans l’application Google, ainsi que les sites visités associés. Ces éléments sont présentés sous forme de vignettes claires. Chaque carte propose plusieurs options : consulter à nouveau, enregistrer, partager ou supprimer.

Ce système permet de revenir rapidement sur une recherche précédente, un article lu ou une page intéressante, sans avoir à relancer une requête manuellement ou fouiller dans l’historique classique du navigateur.

Vos contenus enregistrés toujours à portée de main

En plus de l’historique, l’onglet Activité donne accès à tous les éléments que vous avez enregistrés au fil de vos recherches : recettes, produits, articles, vidéos, etc. Ces contenus sont réunis dans un espace dédié, ce qui permet de les retrouver en un geste, sans avoir à passer par plusieurs écrans.

Pour ceux qui utilisent souvent la fonction « Enregistrer » proposée dans les résultats de recherche Google ou dans Google Discover, cette nouvelle organisation rend la consultation bien plus fluide et rapide.

Des collections pour mieux organiser ce que vous gardez

L’onglet Activité propose aussi de classer vos contenus enregistrés dans des collections. Il s’agit de dossiers que vous pouvez créer et personnaliser, par exemple pour séparer vos idées de voyage, vos achats en ligne, ou vos lectures en attente.

Cette fonction existait déjà dans Google, mais elle était peu visible. Désormais, elle est mise en avant et plus accessible, ce qui encourage une meilleure organisation des contenus personnels.

Comment accéder à l’onglet Activité

Pour voir ce nouvel onglet, il suffit d’ouvrir l’application Google sur votre smartphone Android. Regardez en bas de l’écran : l’onglet Activité se trouve à droite de l’icône Notifications.

Un simple appui vous amène dans cet espace, où tout est regroupé : recherches récentes, éléments sauvegardés et collections. Aucun réglage n’est nécessaire pour l’activer, l’onglet apparaît automatiquement pour les utilisateurs concernés.

Une interface plus claire pour mieux gérer son historique

Avec cette nouveauté, Google cherche à rendre plus lisible et plus intuitive la gestion de l’historique de navigation. Contrairement à un historique technique ou détaillé, parfois difficile à lire, l’onglet Activité mise sur la clarté et l’action rapide. Vous voyez ce que vous avez fait, et vous pouvez interagir immédiatement avec chaque élément.

Pourquoi c’est utile au quotidien

Retrouver un site vu la veille sans passer par tout l’historique Chrome

sans passer par tout l’historique Chrome Récupérer une recette ou un produit qu’on avait enregistré en un clic

ou un produit qu’on avait enregistré en un clic Organiser des idées de voyage, d’achat ou de lecture dans des dossiers clairs

C’est une amélioration discrète mais efficace, qui rend l’application Google plus proche des usages réels des utilisateurs, en particulier ceux qui l’utilisent comme moteur de recherche quotidien ou comme agrégateur de contenu via Discover.

Une fonction en cours de déploiement

Google déploie progressivement l’onglet Activité sur tous les appareils Android. Si vous ne le voyez pas encore, une mise à jour de l’application Google dans les prochains jours devrait l’activer.

Cette nouveauté s’inscrit dans une volonté plus large de rendre les outils de navigation plus transparents, plus personnalisés, et plus adaptés à la gestion quotidienne de l’information sur mobile.