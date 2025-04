Android 16 : Google publie la dernière bêta avant le lancement officiel

Google a mis en ligne le 18 avril 2025 la quatrième et dernière version bêta d’Android 16. Ce nouvel opus marque l’ultime étape avant la sortie de la version finale prévue pour juin 2025.

Cette phase de test, entamée en décembre 2024, s’inscrit dans une stratégie de développement progressive visant à améliorer la stabilité, la sécurité et l’ergonomie du système d’exploitation mobile.

Ce qui a changé au fil des versions

Chaque version bêta a apporté son lot d’optimisations :

Bêta 1 : nouvelle interface pour le sélecteur de photos, intégration renforcée avec Health Connect.

: nouvelle interface pour le sélecteur de photos, intégration renforcée avec Health Connect. Bêta 2 : outils anti-arnaque téléphonique, réglages photo plus précis, premiers correctifs issus des retours développeurs.

: outils anti-arnaque téléphonique, réglages photo plus précis, premiers correctifs issus des retours développeurs. Bêta 3 : amélioration de l’affichage des notifications et optimisation générale des performances.

La bêta 4, désormais disponible, se focalise sur la correction des derniers bugs critiques pour garantir une mise à jour stable dès son lancement.

Large compatibilité et corrections techniques

Bonne nouvelle pour les utilisateurs : Android 16 s’ouvre à un plus grand nombre d’appareils. En plus des Pixel 6 à 9, cette version est compatible avec le Pixel Tablet et le Pixel Fold. Plusieurs marques comme Xiaomi, Oppo, Honor ou Realme proposent également cette bêta sur leurs modèles récents.

Côté technique, plusieurs bugs gênants ont été corrigés :

Fin des redémarrages aléatoires lors des appels entrants

Meilleure stabilité du launcher

Réactivation de la carte Radar dans l’application Météo

Fonctionnement fluide de l’économiseur d’écran

Android 16 : prêt pour la version finale ?

Avec cette dernière mouture en test, Android 16 semble désormais prêt pour une diffusion massive. Le système d’exploitation s’appuie sur un socle plus robuste et une meilleure compatibilité matérielle, tant du côté des utilisateurs que des constructeurs.

En ouvrant l’accès aux fabricants tiers, Google entend renforcer l’homogénéité de l’écosystème Android. L’objectif ? Offrir une mise à jour rapide, cohérente, et pleinement maîtrisée sur les principaux smartphones du marché.

Le rendez-vous est fixé à juin 2025 pour découvrir la version finale d’Android 16 sur les premiers appareils compatibles.