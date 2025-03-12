iQOO Z10 : ce que l’on sait de la prochaine série de smartphones

Dark Mode Light Mode
12 mars 2025
byMohamed B.

La sous-marque de Vivo, iQOO, prépare activement le lancement de sa nouvelle série Z10. Selon des fuites récentes, les appareils devraient être dévoilés en avril. Que nous réserve cette nouvelle gamme en termes de performances et de caractéristiques techniques ?

Un lancement prévu pour avril avec des spécificités techniques prometteuses

Les informations obtenues indiquent que la série iQOO Z10 comprendra plusieurs modèles distincts, chacun avec des configurations variées pour répondre à différents segments du marché. Le modèle Z10 Turbo serait propulsé par le SoC MediaTek Dimensity 8400, alors que le Z10 Turbo Pro devrait intégrer le Snapdragon 8s Elite de Qualcomm, un processeur qui n’a pas encore été officiellement annoncé. Ces deux appareils partageraient un écran OLED LTPS de 6,78 pouces avec une résolution dite « 1,5K », offrant une expérience visuelle de qualité.

En termes de batterie, le Z10 Turbo pourrait embarquer une capacité de 7 600 mAh avec une charge rapide de 90W, tandis que le Z10 Turbo Pro opterait pour une batterie de 7 000 mAh mais avec une charge de 120W, promettant une recharge encore plus rapide. Ces choix techniques mettent en avant l’engagement d’iQOO à offrir des performances impressionnantes en matière d’autonomie et de rapidité de charge.

Des variantes pour différents besoins et une sortie échelonnée

Outre les modèles phares, la série inclura le iQOO Z10x, qui se démarquera par un écran LCD et sera propulsé par un autre processeur MediaTek. Ce modèle vise un public différent et devrait être disponible entre juillet et septembre, ce qui représente une stratégie de lancement échelonné pour couvrir l’ensemble de l’année.

Le modèle standard, le iQOO Z10, intégrera lui aussi un écran OLED « 1,5K » et sera alimenté par le Snapdragon 7 Gen 3, offrant un équilibre entre performances et coût. Cette diversité de modèles montre la volonté d’iQOO de concurrencer sur plusieurs fronts, en s’ad aptant aux besoins variés des consommateurs.

Implications pour le marché des smartphones

La série iQOO Z10 s’annonce comme une gamme diversifiée et compétitive, visant à séduire un large éventail de consommateurs avec des spécifications techniques impressionnantes et des prix potentiellement agressifs. Le choix d’intégrer des processeurs puissants et des écrans de haute qualité pourrait renforcer la position d’iQOO sur le marché international, particulièrement en Asie, où la marque a déjà un public fidèle.

En outre, l’intégration de capacités de charge rapide significatives ajoute une dimension intéressante à la concurrence, surtout face aux autres grandes marques qui cherchent à se démarquer dans ce domaine technologique. Avec ces caractéristiques, iQOO semble préparer une offensive stratégique pour capturer une part de marché plus importante.

La série iQOO Z10 promet d’apporter des innovations notables et d’ajouter de la diversité à l’offre existante. Les mois à venir seront déterminants pour voir comment ces appareils seront reçus par le public et comment ils influenceront la dynamique du marché des smartphones. Nous suivrons de près ces développements pour vous tenir informés des dernières évolutions.

