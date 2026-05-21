WhatsApp messages éphémères : comment les supprimer automatiquement après lecture

WhatsApp teste une nouvelle fonctionnalité de messages éphémères qui se suppriment automatiquement après lecture, et non plus selon un simple délai fixe. Cette option « Après lecture » permet de choisir un délai de suppression de 5 minutes, 1 heure ou 12 heures après que le destinataire ait ouvert le message.

Vous avez sans doute déjà expérimenté cette frustration : envoyer un message éphémère important sur WhatsApp, pour découvrir qu’il s’est effacé avant même que votre interlocuteur ait eu le temps de l’ouvrir. La messagerie de Meta teste actuellement une solution à ce problème récurrent avec une approche plus intelligente de la suppression automatique.

Prérequis pour tester cette fonctionnalité

Avant de vous lancer, vérifiez que vous remplissez les conditions suivantes :

Disposer de la version bêta de WhatsApp (build 26.19.10.72 sur iOS ou équivalent Android)

Être sélectionné dans le programme de test limité de Meta

Avoir activé les notifications de lecture dans vos paramètres WhatsApp

Attention cela dit : cette fonctionnalité n’est pas encore accessible au grand public et reste limitée à un nombre restreint d’utilisateurs et utilisatrices bêta.

Comment configurer la suppression après lecture

Une fois que vous avez accès à cette option, voici les étapes pour l’activer :

Ouvrez WhatsApp et rendez-vous dans Paramètres Sélectionnez Compte puis Confidentialité Appuyez sur Minuteur de message par défaut Choisissez l’option « Après lecture » dans la liste des délais disponibles Configurez le délai souhaité : 5 minutes, 1 heure ou 12 heures

Cette configuration s’applique par défaut à toutes vos nouvelles conversations. Vous pouvez également l’activer conversation par conversation en accédant aux paramètres spécifiques de chaque chat via le menu Infos > Messages éphémères.

Résultat attendu : vos messages afficheront désormais une petite icône indiquant qu’ils se supprimeront après lecture, et le décompte ne commencera qu’une fois le message ouvert par le destinataire.

Fonctionnement et limites de la suppression intelligente

Le mécanisme fonctionne de manière asymétrique entre expéditeur et destinataire. Si vous envoyez un message à 10h avec un délai de 5 minutes, il disparaîtra de votre appareil à 10h05, peu importe si le destinataire l’a lu ou non. En revanche, sur l’appareil du destinataire, le décompte ne commence qu’au moment de l’ouverture du message.

Cette approche présente tout de même quelques contraintes pratiques :

Les messages non lus disparaissent automatiquement après 24 heures , même avec cette option activée

, même avec cette option activée La fonctionnalité nécessite que les deux utilisateurs disposent d’une version compatible de WhatsApp

Les captures d’écran restent possibles pendant la durée d’affichage du message

Le délai minimum de 5 minutes peut s’avérer trop court pour certains contenus complexes

D’ailleurs, cette limitation temporelle de 24 heures pour les messages non lus constitue un garde-fou de sécurité. Elle évite qu’un message reste indéfiniment sur un appareil si le destinataire ne se connecte jamais à WhatsApp (ou désactive ses notifications de lecture).

En cas de problème avec les messages éphémères

Si la fonctionnalité ne fonctionne pas correctement, plusieurs solutions de dépannage s’offrent à vous :

Vérifiez votre connexion : les messages éphémères nécessitent une synchronisation en temps réel avec les serveurs WhatsApp

: les messages éphémères nécessitent une synchronisation en temps réel avec les serveurs WhatsApp Redémarrez l’application en forçant sa fermeture puis en la rouvrant

en forçant sa fermeture puis en la rouvrant Contrôlez les paramètres de notification : désactivez puis réactivez les accusés de lecture dans Paramètres > Compte > Confidentialité

: désactivez puis réactivez les accusés de lecture dans Paramètres > Compte > Confidentialité Mettez à jour WhatsApp vers la dernière version bêta disponible

Bon, concrètement, cette évolution répond à un vrai besoin des quelque 22 millions d’utilisateurs WhatsApp au Kenya (selon l’Autorité des communications du pays), et probablement à une demande similaire dans d’autres marchés. Reste à voir si Meta déploiera cette fonctionnalité rapidement au grand public, ou si elle restera cantonnée aux versions bêta encore quelques mois. L’expérience utilisateur sera déterminante pour valider l’intérêt réel de cette suppression « intelligente » face aux messages éphémères classiques.