OnePlus 15R : le nouveau flagship avec une montre offerte

OnePlus lance le 15R avec une offre surprenante : une OnePlus Watch 3 offerte pour tout achat du smartphone. L’opération s’accompagne d’une remise de 150 € sur le prix de lancement, positionnant le constructeur chinois face à la concurrence des pliables Motorola.

Alors que le marché du premium se concentre sur les smartphones pliables, OnePlus mise sur une stratégie différente avec son 15R. Le constructeur de Shenzhen relance sa gamme R, absente depuis le OnePlus 9R de début 2022, en l’associant cette fois à un écosystème connecté plus large.

Une montre connectée pour séduire l’écosystème

L’OnePlus 15R arrive donc avec une OnePlus Watch 3 43mm offerte, valorisée à environ 200 €. Cette stratégie rappelle celle adoptée par Sony avec son Xperia 1 VIII (disponible en précommande jusqu’au 19 juin à 1 500 €) qui s’accompagne des excellents écouteurs WH-1000XM6. Attention cela dit : contrairement à Sony qui maintient ses prix, OnePlus applique une remise supplémentaire de 150 € sur le tarif de lancement de son 15R.

Cette approche bundling témoigne d’une volonté de fidéliser l’utilisateur dans un écosystème propriétaire, exactement comme le fait Apple depuis des années. Le timing n’est pas anodin : Motorola vient de dévoiler sa gamme Razr 2026 avec des offres similaires (Moto Buds, Moto Tags offerts selon les modèles), et Samsung prépare ses Galaxy Z Flip 7.

Les constructeurs semblent avoir compris qu’un smartphone seul ne suffit plus pour justifier un prix premium. De quoi rassurer les consommateurs sur la valeur perçue de leur achat.

Face à la concurrence des pliables Motorola

Le lancement du 15R intervient au moment où Motorola renforce sa position sur les pliables. La firme de Chicago affiche désormais 44,1 % de parts de marché en Amérique du Nord sur ce segment (contre 30 % en 2024), talonnant Samsung et ses 51 %. Le Razr Fold, premier pliable au format livre de Motorola, démarre à 1 900 $ aux États-Unis avec des Moto Buds 2 Plus et quatre Moto Tags offerts.

Côté performances, les Razr 2026 s’appuient encore sur des puces Snapdragon de génération précédente, là où OnePlus pourrait équiper son 15R du dernier Snapdragon 8 Elite Gen 5 (comme le fait le Poco F8 Ultra à prix cassé). Les benchmarks AnTuTu et GeekBench devraient donner un avantage net au 15R face aux Motorola, handicapés par leurs compromis thermiques inhérents au facteur de forme pliable.

Reste la question du positionnement tarifaire : avec sa remise et sa montre offerte, le OnePlus 15R vise manifestement les utilisateurs qui hésitent encore à franchir le cap du pliable. Une stratégie prudente mais qui pourrait limiter son potentiel commercial face aux innovations plus spectaculaires de la concurrence.

Motorola a prouvé qu’on pouvait rivaliser avec Samsung sur les pliables, mais OnePlus parie que le smartphone classique premium a encore de beaux jours devant lui.